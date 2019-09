Letizia tiene nueva musa: copia a Juliana Awada en su vuelta al trabajo

La vuelta al cole siempre es dura. Los niños pequeños siempre tienen un periodo de adaptación para pasar de estar de vacaciones a volver a la rutina. Esa es la idea que nos viene en mente al ver cómo han comenzado el curso escolar los Reyes. Una audiencia es una buena forma de empezar, se trata de un acto tranquilo, en el que no hay que salir de casa y así la rentrée se hace con más alegría.

El caso es que los Reyes recibían este martes por la mañana en el Salón Magnolia de Zarzuela a la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, entre los que Letizia (46 años) tiene muchos conocidos, amigos y antiguos compañeros.

No se trataba de un evento de alto nivel, así que el look de la Reina ha ido a tono. Eso sí, estrenamos curso y con ello estrenamos vestido. Ha elegido una prenda nueva en su armario. Se trata de un modelo de la firma francesa Maje Paris de manga larga (debía estar el aire acondicionado a tope en el Palacio de la Zarzuela) estilo pañuelo con tachuelas pegadas a la tela.

El vestido de la reina Letizia es de la firma Maje. Gtres

La idea parece atractiva, pero luego el resultado es bastante soso. La prenda está en la web de la marca, aunque está ya agotado, su precio en rebajas era de 147'50 euros.

Este outfit de la reina Letizia no va a ser recordado por ser uno de los más llamativos, eso desde luego, pero tampoco por desentonar o no ser adecuado. El vestido es mono y punto. Aunque tiene un punto a tener en cuenta, se lo ha copiado a la esposa del ex presidente argentino, Juliana Awada (45), que lo lució justamente cuando los Reyes realizaron la visita de estado a Argentina en marzo. El mismo vestido. ¿Alguien entiende algo?

Además, tampoco es que se haya esmerado mucho muchísimo en los complementos. Se ha calzado unos salones destalonados de la línea CH de Carolina Herrera, zapatos que llevamos viendo toda la primavera y verano y que tiene en todos los colores posibles de los que dispone la marca española.

Algunos medios aseguran que Letizia aprovecha los últimos días del verano para visitar al especialista con el que se realiza todos los tratamientos de belleza y comenzar así el nuevo curso con buena cara. Nosotros no lo sabemos, pero desde luego en su vuelta al trabajo tenía muy buena cara. Se ha maquillado de una forma muy ligera y ha lucido el pelo suelto, así que estaba especialmente guapa.

Ha sido un estreno extraño y soso, pero el jueves volveremos a ver a Letizia y esperamos que por lo menos sea original sin necesidad de imitar a alguien.

Juliana Awada con el mismo vestido que ha estrenado hoy la reina Letizia.

