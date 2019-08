Letizia cierra su agenda con un 'look' sobresaliente en su color favorito

En rojo. Así es como la reina Letizia (46 años) se siente segura. Y no nos extraña, es claramente su color. Letizia luce moreno y sabe que este tono se lo resalta mejor que nada. Los Reyes, acompañados por la reina Sofía (80), han recibido en el Palacio de la Almudaina la tradicional recepción a las autoridades de la isla. Con este acto cierran sus días de estancia en Palma para partir a un destino desconocido para descansar.

En Marivent se queda solo la reina emérita, pero ya sabemos el refrán: mejor sola que... El caso es que Letizia ha querido lucir en su última noche en Mallorca y ha estrenado vestido con un tipo de escote que hacíamos mucho que no le veíamos.

La reina Letizia estrenando vestido rojo en el Palacio Real de la Almudaina. Gtres

Se trata de un patrón estilo halter que resalta mucho los brazos de Letizia, que está vez además de musculosos están morenos. El vestido no tiene mucho más. Baja hasta la cintura para abrirse luego en una bonita falda de corte midi. Se trata de un look de noche que le queda como un guante y ante esa evidencia sospechamos que el traje no tiene firma, que vuelve a ser uno de esos 'anónimos' que ha lucido en alguna ocasión. El ejemplo más famoso fue el vestido con capa en color verde oliva que llevo hace un par de años en Alcalá de Henares, que nunca se supo el nombre del modista.

El caso es que el rojo le luce y el moreno más. La Reina estaba radiante esta noche y se le notaba en la cara. Puede que esa luz le venga de la alegría de pensar que mañana a estas horas estará de vacaciones.

La reina Sofía, la reina Letizia y el rey Felipe VI. EFE

Aunque la Reina suele combinar sus vestidos en color rojo con complementos al tono o en color nude, ha querido dar un acabado más potente con piezas en tono dorado. En sus manos, un clutch tipo baguette: el modelo Metropolitan de CH Carolina Herrera. Como calzado, lleva unas sandalias de tiras de Jimmy Choo, modelo Misty que cuestan 675 euros.

Como joyas ha vuelto a lucir el anillo que no se quita desde hace unos meses y unos sencillos pendientes en aro. La Reina se ha dejado el pelo suelto y superliso con un maquillaje ligero. Así terminamos el curso. Esperamos a la reina Letizia de nuevo en su primer día de cole, allá por finales de agosto.

La reina Letizia con pendientes de aro. EFE

