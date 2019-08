Lorena Castell y Eduardo Daván disfrutan de las primeras vacaciones junto a su hijo

En uno de los mejores momentos de sus vidas tras convertirse en papás por primera vez, Lorena Castell (37 años) y su pareja Eduardo Daván han elegido una de las playas más conocidas de nuestro país para disfrutar de unos días de descanso y desconexión con su hijo Río. Muy felices y locamente enamorada se ha dejado ver la pareja disfrutando de sus primeras vacaciones con el pequeño.

No cabe duda de que este verano será especial, y es que serán las primeras vacaciones del pequeño en la playa, un momento de lo más bonito que sus padres no han querido dejar pasar. Móviles en mano, tanto Lorena como Eduardo inmortalizaron cada uno de los movimientos de su hijo. Hicieron fotografías y vídeos durante toda la jornada. Como ya se conoce, la colaboradora de televisión se muestra muy activa por las redes sociales, mostrando cómo va creciendo su hijo a todos esos seguidores que no paran de preguntarle por Instagram.

Ver esta publicación en Instagram 💦 Piscinismo Rural 💦 Una publicación compartida de • LORENA CASTELL • (@lorenacastell) el 29 Jul, 2019 a las 3:38 PDT

Demostrando que es una mujer sin ningún tipo de complejos, Lorena no ha dudado en quedarse totalmente desnuda en la playa a los pocos minutos de su llegada para ponerse el bañador. El look playero que ha elegido fue un mini vestido de estampado animal print con el que le fue muy fácil cambiarse. Recuperando poco a poco la forma de su cuerpo tras el embarazo, la colaboradora ha optado por un bañador en color negro anudado al cuello. A pesar de la presencia del pequeño, Lorena y su pareja demostraron que siguen igual de enamorados que el primer día y a lo largo de la jornada lograron encontrar un hueco para compartir muestras de cariño y complicidad entre ellos.

El pasado marzo, el mes más feliz de su vida

Castell en la imagen con la que anunció su embarazo en Instagram.

Fue el 20 de marzo cuando la propia colaboradora hacía pública la noticia del nacimiento de su hijo, al que han llamado Río. La pareja sentimental de Castell, el locutor de radio Eduardo El Fabuloso, la grabó durante todo el preparto, que fue muy intenso debido a que pasó todo el día haciendo ejercicio con la pelota de pilates para que el niño fuera cogiendo postura y camino. Mediante las redes sociales, Lorena fue compartiendo divertidos vídeos en la camilla del hospital a la espera de que su primogénito quisiera salir. Tras horas de movimientos sin parar, el pequeño llegaba de noche.

Ya cuando anunció su embarazo el pasado 27 de septiembre lo hizo mediante las redes sociales y de una manera muy divertida. "¡BOOM! #BabyIsComing", publicó la colaboradora en su momento. Mantuvo su estado de gestación en secreto hasta cumplir el primer trimestre. Con este embarazo, Lorena y Eduardo van a consolidar aún más si cabe su relación de pareja. Una relación en la que ambos parecen haber encontrado el amor, la confianza, la pasión, la comprensión y la conexión necesaria para poder llegar a formar y ampliar la familia.

La presentadora está divorciada de su primer marido, el cantante gaditano Juanito Makande. La comunicadora y el artista, autor de Niña voladora, contrajeron matrimonio en el verano de 2013 en un enclave de ensueño: la playa de El Palmar en Cádiz, un lugar en el que ambos encontraron un precioso paraíso de sosiego, relax y amor. Apenas dos años y medio después, la pareja terminaba separándose.

