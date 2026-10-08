Hoy en Netflix la mejor película de vampiros de Guillermo del Toro: un clásico de culto con 113 minutos de acción y terror

Aunque generalmente se relacione Marvel Studios con Spider-Man, Iron Man y Capitán América, lo cierto es que el exitoso y popular UCM arrancó bastante antes de la primera película protagonizada por Robert Downey Jr. con Jon Favreau como director.

Tras 'Deadpool y Lobezno' se confirmó que la primera piedra de la narrativa de Kevin Feige se estrenó en 1998 con una leyenda del cine como protagonista: Wesley Snipes. Por supuesto, hablamos de 'Blade', y hoy recomendamos la considerada mejor secuela del vampiro, dirigida por Guillermo del Toro y estrenada en 2002.

'Blade 2', disponible en Netflix en España, es una de las entregas más queridas dentro del género de superhéroes tanto por la dirección del mismo responsable de 'La forma del agua' como porque explora y expande la mitología del también conocido como El que ha visto el sol de manera fabulosa.

'Blade 2', la mejor secuela de Guillermo del Toro

La secuela se ubica tras los acontecimientos de la producción de los 90 y presenta una nueva amenaza para Blade y los humanos: la aparición de otra raza de vampiros que crece a una velocidad sorprendente y es mucho más peligrosa.

Bautizada como los Sembradores, esta nueva raza de vampiros ataca tanto a humanos como a miembros de su misma especie, causando el terror allá por donde pasa. El Consejo de la Sombra, un grupo de vampiros que teme por su supervivencia y que tiene su sede en Praga, contacta con Blade para que acabe con ellos en vista de su peligro.

Del Toro, como es habitual, despliega aquí todo su conocimiento del fantástico rompiendo con la trilogía de 'Blade', presentando una película que desconecta completamente de las otras dos entregas para abordar la leyenda de Blade desde un punto de vista más oscuro y próximo al terror, aunque con grandes dosis de acción y algo de comedia.

De hecho, 'Blade 2' sirvió al director para experimentar con los vampiros, introduciendo su visión de estas criaturas para explotarla al máximo en 'The Strain', su serie en Disney+ que es considerada una de las más destacadas dentro del género.

Ambas producciones comparten un sinfín de elementos más allá del aspecto de los Sembradores: desde la amenaza que representan, hasta la concepción de su raza como el fin que busca su líder.

Y, aún así, lo mejor es que cada título tiene su propio espíritu, y gracias a eso 'Blade 2' ha logrado convertirse en una obra de culto, pasando por encima de incontables producciones genéricas de superhéroes que han quedado enterradas en el olvido debido al paso del tiempo.

Actualmente, se rumorea que Wesley Snipes puede retomar a su personaje una vez más tras ser visto en la mencionada 'Deadpool y Lobezno', pero no hay nada confirmado. ¿Logrará cerrar el arco de Blade en los cines?