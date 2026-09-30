Más de medio millón de espectadores en su estreno: la película de fantasía y acción de 2 horas disponible en Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con grandes producciones de aventuras y fantasía que, años después de su estreno en cines, continúan encontrando una segunda vida entre los espectadores.

Es el caso de Blancanieves y la leyenda del cazador, una superproducción de 2 horas y 7 minutos que llevó a la gran pantalla una nueva versión del conocido cuento de los hermanos Grimm.

La película, estrenada en 2012, está protagonizada por Kristen Stewart, Charlize Theron y Chris Hemsworth. La historia parte de algunos de los elementos más reconocibles del cuento tradicional, pero los transforma en una aventura mucho más oscura, con batallas, magia y criaturas fantásticas.

'Blancanieves y los siete enanitos'. Cedida

En esta versión, Blancanieves no es únicamente una joven perseguida por su madrastra. La protagonista se convierte en una figura fundamental para enfrentarse a la amenaza de Ravenna, una reina obsesionada con conservar su belleza y su poder.

La película comienza cuando la malvada reina descubre que Blancanieves ha alcanzado la edad en la que puede convertirse en una amenaza para su reinado. Ravenna decide entonces acabar con ella y encarga su captura a Eric, un cazador que conoce a la perfección los peligros del bosque.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía una misión más terminará cambiando por completo cuando el cazador descubra quién es realmente la joven a la que debe perseguir. A partir de ese momento, ambos emprenden un viaje por un mundo marcado por la magia y el peligro mientras intentan reunir fuerzas para enfrentarse a la reina.

Uno de los elementos que diferencia esta adaptación del cuento clásico es precisamente el papel del cazador. Chris Hemsworth interpreta a Eric, un personaje que adquiere un protagonismo mucho mayor y que se convierte en uno de los aliados fundamentales de Blancanieves.

Frente a ellos se encuentra Charlize Theron, que da vida a Ravenna. La actriz interpreta a una reina cuya obsesión por la juventud y la belleza condiciona buena parte de sus decisiones y sirve como motor de la historia.

Kristen Stewart, por su parte, se pone en la piel de Blancanieves, que abandona la imagen más inocente asociada tradicionalmente al personaje para convertirse en una joven dispuesta a enfrentarse a su enemiga y recuperar el reino que le pertenece.

La bruja de 'Blancanieves' (1950) Cedida

Su llegada a los cines estuvo acompañada de una importante respuesta por parte del público. La película consiguió más de medio millón de espectadores en su estreno en España, reflejo de la expectación generada por esta nueva aproximación al clásico.

Con sus 127 minutos de duración, Blancanieves y la leyenda del cazador ofrece una versión diferente de una historia conocida por varias generaciones. Una propuesta que apuesta por una Blancanieves guerrera, una reina como gran villana y un cazador convertido en uno de los personajes centrales de la aventura.