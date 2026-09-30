Évole se revuelve contra Iker Jiménez tras entrevistar a uno de los socios de Urbagestión: "No es un fantasma"

La guerra entre los rostros de laSexta y Horizonte está más abierta que nunca. Esta vez ha sido Jordi Évole quien ha cargado contra el programa conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro.

El presentador y productor atacó a Horizonte después de que este martes el programa entrevistara a Ricardo Alonso, uno de los socios de Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda de la que fue desahuciada Maricarmen la semana pasada.

Alonso ya había intervenido por teléfono el día anterior, pero decidió dar un paso más y acudir al plató. Lo hizo, eso sí, con el rostro pixelado.

Según explicó, tanto él como su otro socio habían recibido "amenazas".

"Ese plano es a la fuerza", explicó Iker Jiménez a los espectadores, después de que la realización ocultara la cara de Alonso, sentado junto al resto de colaboradores.

Ricardo Alonso, con el rostro pixelado, en la mesa de 'Horizonte'. Captura Cuatro

"No puede dar su rostro. Está aquí valientemente. España 2026. Que yo sepa no es un terrorista, no es un yihadista, no es un tipo que ande lanzando cócteles molotov, agrediendo a las mujeres...", lamentó Jiménez.

La entrevista provocó la reacción de Jordi Évole en redes sociales. "Mientras esperaba que empezase la nueva temporada de Al cielo con ella, estaba zapeando y me he encontrado con esto", empieza diciendo.

"A ver si lo he entendido bien. El señor desenfocado no es un fantasma. Es uno de los propietarios de Urbagestión. Y me estoy enterando que Mari Carmen es la auténtica responsable de esta situación", prosigue, criticando la postura de Horizonte.

Évole, irónico, añade: "Por fin un programa dándole voz a las auténticas víctimas del problema de la vivienda. Los que desahucian. No los desahuciados".

La famosa “Sale Borrosa”, la lucha valiente de los que no dan ni la cara. Pobrecito el desahuciador recogecable, ¿lo estarán utilizando pero él no se entera de nada como decían de Mari Carmen? https://t.co/IykBGEra3Y — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) September 29, 2026

"A ver si nos enteramos ya de la verdad. Gracias por abrirle los ojos a España", termina, muy crítico por que Horizonte invitara a Ricardo Alonso al estudio.

La cosa no quedó ahí, porque, más tarde, Manu Sánchez, el presentador del programa de RTVE El perro andaluz, se unió a la ofensiva de Évole contra Horizonte.

"La famosa 'Sale Borrosa', la lucha valiente de los que no dan ni la cara. Pobrecito el desahuciador recogecable, ¿lo estarán utilizando pero él no se entera de nada como decían de Mari Carmen?", escribió.

Iker Jiménez, por cierto, contestaba a las críticas —sin hacer mención directa a Évole o Sánchez— al final de la emisión: "Estaban distribuyendo la foto de don Ricardo, que ha estado aquí sentado y pixelado".

Iker Jiménez: "Estaban distribuyendo la fotografía de Don Ricardo. Que ha aparecido aquí tapado. Esto debe ser el periodismo bueno, el periodismo no bulero, el periodismo no fascista" #Horizonte pic.twitter.com/qf90HQOiDI — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 29, 2026

"Esto debe ser el periodismo bueno, el periodismo no bulero y el periodismo no fascista", zanjó el presentador de Horizonte.

Hay que recordar que la polémica entre Horizonte y los periodistas de laSexta comenzó cuando Carmen Porter dijo que se había "utilizado" a Maricarmen, en una referencia indirecta al reportaje que había hecho Andrea Ropero para El intermedio sobre el desahucio de la anciana de 87 años.