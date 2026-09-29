Carlos Latre, caracterizado como Leire Díez, junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Captura Antena 3

Leire Díez limpia las "cloacas" de 'El Hormiguero': la imitación de Carlos Latre a la 'fontanera' del PSOE que hizo reír a Motos

Carlos Latre volvió a demostrar su extraordinario talento para las imitaciones con la parodia que hizo este lunes de Leire Díez, la conocida fontanera del PSOE.

"Estoy dentro de la hormiga reina y los zánganos", susurraba al móvil mientras se sentaba junto a Pablo Motos y los colaboradores de la mesa de los cómicos.

Caracterizado como la exmilitante del PSOE — tampoco faltó el juego de ojos para recrear la mirada de Leire—, Latre provocó las risas de los presentes en plató.

En su intervención en el programa de Antena 3 empezó a recabar pruebas, como las huellas del presentador al invitarle a sostener un cuchillo.

Después sacó un plumero. "¿Limpiar las cloacas? Aquí no hay que yo sepa", dijo Motos, a lo que 'Leire' espetó: "Bueno, en todos los sitios cuecen habas".

En su bolso también llevaba un desatascador de inodoro y una llave inglesa gigante. "¿Por qué hace eso? Ah, ¿por qué es usted fontanera?", preguntó Motos. "Eso dicen de mí".

Luego empezó a hablar en ruso, aunque ella lo negó. "Son los martes locos de Telepizza". Y las bromas se sucedían: "Al gallego [Luis Piedrahita] haz que le siga en Twitter Óscar Puente".

"¿Tiene usted mucho trabajo o está más desatascada, porque iba a hacer un libro, no?", quiso saber Motos.

"Bueno, ahora estoy más tranquila porque no tengo mucho que hacer. Tengo el ojo puesto en un par de proyectos", respondía ella, provocando las carcajadas.

"Tengo las fotos de la asistenta de Pablo", continuaba Leire. "Y del otro [Jorge Salvador] pescando angulas en época de veda".

"¿Cuál es su especialidad?", preguntó el presentador. "Que fluyan las cosas, las tuberías...". "Pero usted dice que no es fontanera", espetó Motos, a lo que ella dijo: "Pero la mierda la sé sacar y muy bien. Y aquí hay mierda para aburrir".

Carlos Latre parodió a Leire Díez en 'El Hormiguero'. Captura Antena 3

"Tengo de tó de este programa. Hasta de las hormigas", proseguía.

La imitación de Carlos Latre a Leire Díez se suma a las que el cómico hizo en semanas anteriores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, por las joyas incautadas en su despacho.

Hace siete días también se metió en la piel del actual entrenador del Real Madrid, José Mourinho.

Aunque la imitación se ha llevado muchos aplausos, otros han criticado que Latre opte por escoger a rostros relacionados con el Gobierno en lugar de a otros políticos.