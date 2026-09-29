Hoy en Prime Video, el documental más exitoso sobre España y su papel en la independencia de EEUU

Si creías que la independencia de los Estados Unidos fue un logro exclusivo de George Washington y los rebeldes americanos, prepárate para cambiar de perspectiva. Prime Video nos desvela lo importante de España en la Independencia americana.

Los estados hispanos de América es un apasionante documental que está atrapando tanto a los amantes de la historia como al gran público y se ha situado en el número 1 entre las películas documentales que ofrecen la conocida plataforma . El motivo, es sencillo.

Saca a la luz una de las alianzas más decisivas y, sin embargo, más silenciadas por la gran maquinaria de Hollywood: la gigantesca ayuda de España a las Trece Colonias.

La producción nos traslada directamente a la tensión del siglo XVIII. A través de un relato ágil y atrapante, descubrimos cómo el rey Carlos III orquestó una alianza clave con los líderes americanos para debilitar al Imperio Británico. Pero los planes no ganan guerras desde los despachos; hacían falta líderes sobre el terreno.

Es aquí donde emerge con fuerza arrolladora la figura de Bernardo de Gálvez. El documental revive con todo lujo de detalles batallas que cambiaron el rumbo del conflicto, destacando la épica victoria en la Batalla de Pensacola. Allí, Gálvez lideró a las tropas españolas en un asalto asombroso que arrebató a los ingleses el control del Golfo de México, asfixiando sus rutas de suministro.

Pero este éxito de Prime Video no se limita a la pólvora y las trincheras. La cinta explora la compleja e imprescindible red de apoyo logístico en la sombra.

'Los estados hispanos de América' Prime Video

Nombres históricamente olvidados como Luis de Unzaga y el comerciante Diego de Gardoqui toman por fin el protagonismo que merecen. Ellos fueron los verdaderos artífices de canalizar en secreto armas, medicinas, uniformes y dinero en efectivo. Sin esa inyección vital de recursos, el agotado ejército de Washington habría colapsado en sus horas más oscuras.

Además, la obra nos lleva hasta el otro extremo del continente para entender el impacto territorial de figuras fundamentales como Fray Junípero Serra, cuyo legado es inseparable de la historia fundacional de Norteamérica.

Para dotar al relato de un profundo rigor divulgativo, el documental cuenta con historiadores y especialistas en el asunto de Estados Unidos y también de España.

Desde España, el análisis se complementa con las voces de destacados miembros del mundo académico, como Luis Togores, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, y los doctores en Historia Gonzalo Quintero y Jorge Álvarez, este último también vinculado al CEU San Pablo.

'Los estados hispanos de América' Prime Video

A ellos se suman escritoras e investigadoras como Cruz Sánchez de Lara -autora de Las gobernadoras y descendiente directa de Luis de Unzaga- y Eva García, creadora del proyecto y libro 1776, The Legacy.

¿Por qué debes verlo hoy mismo? Porque huye del tono denso de los libros de texto tradicionales. Su ritmo dinámico te sumerge en una trama de espionaje, estrategia y valor que se consume como un verdadero thriller de acción.

Si buscas un plan perfecto para hoy, abre Prime Video y descubre esta épica gesta. Es hora de conocer el secreto mejor guardado de la historia estadounidense.