Hoy en HBO Max la heredera espiritual de 'True Detective': 8 episodios de misterio y suspense con superhéroes

Contra todo pronóstico, 'Linternas' está siendo un absoluto éxito en HBO Max. La nueva serie del universo DC de James Gunn no fue vista con muy buenos ojos en sus inicios, pero la opinión del público ha ido cambiando poco a poco y ahora la nueva representación de los Green Lantern está siendo un éxito.

Bautizada como la heredera de 'True Detective' dentro del género de los superhéroes, la serie liderada por Kyle Chandler y Aaron Pierre marca un giro de tuerca para la historia de Hal Jordan y John Stewart, los protagonistas de la historia.

Con Tom King y el mismo Damon Lindelof a los mandos del guion, con el apoyo de Chris Mundy, 'Linternas' rompe por completo con el tono y fórmula habitual del género de superhéroes, sobre todo el actual de DC bajo la visión de Gunn y Peter Safran, para presentar una historia de misterio y suspense.

Una 'True Detective' de superhéroes

La serie, a lo largo de sus ocho episodios, sigue al nuevo recluta John Stewart y al legendario Linterna Hal Jordan, dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos. Esto les lleva a misterios y ajustes de cuentas más oscuros.

Mediante una ejecución de puro thriller con broches de comedia, el equipo de DC firma una producción única que se postula como la rara avis del género en un momento donde la saturación por este tipo de proyectos es más notable que nunca -aunque eso no quita que no puedan funcionar en streaming y taquilla, Spider-Man es un ejemplo de ello-.

'Linternas' propone una serie de corte clásico donde los superhéroes están integrados en la sociedad y forman parte del ecosistema policial, con autoridad para investigar y seguir casos extraterrestres que, en ocasiones, escapan a la competencia humana.

Si bien es cierto que los guiones son lo mejor, las interpretaciones pueden ser tachadas fácilmente de lo mejor de 2026, puesto que tanto Chandler como Pierre se dejan la piel para que los Green Lantern dispongan de un tono más adulto y serio, poniendo fin a la controvertida 'Linterna verde' de Ryan Reynolds que aún resuena entre lo peor del género.

Aunque James Gunn esté tejiendo un tono cómico que persigue la estela de sus antiguos 'Guardianes de la Galaxia' en Marvel Studios, 'Linternas' se escapa de esas redes para convertirse en un oasis televisivo donde cualquier espectador, fan o no de este género, puede comulgar con su historia.