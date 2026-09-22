Guerra de dardos en Telecinco: Ana Rosa Quintana contraataca y responde a la inesperada pulla de Jorge Javier Vázquez

La reestructuración de la programación de Telecinco para el nuevo curso ha provocado un inesperado cruce entre dos de los grandes nombres de la cadena: Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez.

"Buenos días. Bienvenidos al segundo programa de mi productora". Con estas palabras, Ana Rosa saludaba a los espectadores de Telecinco este martes.

Una bienvenida con segundas, apenas unas horas después de la pulla que Jorge Javier había lanzado desde El diario de Jorge.

Al comienzo del programa, alrededor de las seis de la tarde, el presentador hizo referencia a las numerosas horas de emisión que Unicorn Content, la productora de Ana Rosa, ocupa en el daytime de Telecinco.

"Estamos viviendo un momento histórico en Mediaset", afirmó Jorge Javier antes de añadir: "A esta hora de la tarde este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana".

El diario de Jorge, producido por Boomerang TV, se emite después de buena parte de los formatos que llevan el sello de Unicorn Content.

Son cinco espacios en total. Por la mañana, la productora está al frente de La mirada crítica, con Ana Terradillos; El programa de Ana Rosa, con Ana Rosa Quintana; El precio justo, con Joaquín Prat, y Vamos a ver, con Patricia Pardo. Y tras el informativo, el canal emite El verano se mueve, con Ion Aramendi al frente.

.@anarosaq: "Con unas horas de diferencia la justicia ha hecho que Sánchez y Zapatero pasen a la historia"



🔵 Arranca #ElProgramaDeAR22S en @telecincoes https://t.co/wQaFY3z4WE pic.twitter.com/5fCgAafDpJ — El programa de AR (@programadear) September 22, 2026

Empieza fuerte la semana Jorge Javier en ‘El Diario de Jorge’



“Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias y estamos viviendo un momento histórico en Mediaset, a esta hora de la tarde, este es el primer programa que NO produce Ana Rosa” 😂



Los cuchillos, chillo pic.twitter.com/r7OHEkn3pd — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) September 21, 2026

Después del informativo de mediodía, Telecinco emite El verano se mueve, presentado por Ion Aramendi.

El peso de Unicorn Content en la parrilla de la principal cadena de Mediaset ya había sido objeto de comentarios en redes sociales, pero pocos podían imaginar que la cuestión acabaría sobre la mesa, y delante de las cámaras, entre dos de los rostros más reconocibles de Telecinco.

Los dardos vuelven así a cruzarse entre Ana Rosa y Jorge Javier, cuya relación ha estado marcada por distintos desencuentros y reconciliaciones. Atrás queda la guerra entre Unicorn Content y La Fábrica de la Tele a raíz del documental sobre Rocío Carrasco.

Ambos llegaron a protagonizar una tensa entrevista cuando Ana Rosa dio el salto a las tardes de Telecinco. Las pullas se sucedieron durante el encuentro. "Te cargaste mi programa. Te llegué a odiar el verano pasado con toda mi alma", llegó a decirle el presentador catalán.

El cara a cara que protagonizaron Ana Rosa y Jorge Javier en 2024. Telecinco

Ahora, este nuevo intercambio de dardos añade un nuevo capítulo a la relación televisiva entre ambos en un momento especialmente delicado para Telecinco, cuyas audiencias siguen por debajo de sus principales competidores.

A falta de una semana para terminar septiembre, Telecinco registra un 8,1% de share, frente al 12,8% de Antena 3 y el 11,4% de La 1.