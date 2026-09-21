El refugio de Joaquín Prat: 971.000 habitantes, una gran casa familiar y catedral del siglo XIII en una de las zonas más caras de España

Mallorca se ha convertido en uno de los destinos predilectos para quienes buscan desconectar del ritmo de las grandes ciudades. La isla combina el Mediterráneo, pequeños pueblos, naturaleza y algunas de las zonas residenciales más exclusivas del país.

Un lugar que también ha conquistado a numerosos rostros conocidos, entre ellos Joaquín Prat.

El presentador ha encontrado en Mallorca uno de sus grandes refugios personales. Lejos de los focos y la actualidad televisiva, la isla ofrece un escenario completamente diferente para disfrutar del tiempo libre y la vida familiar.

Prat ha contado en diversas ocasiones que su relación con Mallorca comenzó cuando era pequeño, en los veranos de su infancia. Una tradición que ahora continúa con sus propios hijos. "Mi padre compartía sus recuerdos en Mallorca conmigo y ahora yo los comparto con mis hijos", explicó, según recogió El diario de Mallorca.

Con una población que ronda los 971.000 habitantes, Mallorca es la isla más poblada de Baleares y uno de los grandes destinos turísticos de España. Pero más allá de sus playas y de sus zonas más concurridas, conserva rincones en los que el ritmo de vida cambia por completo.

La relación de Joaquín Prat con la isla también está vinculada a su entorno familiar. El presentador cuenta con una casa familiar en Mallorca, un espacio que se ha convertido en uno de esos lugares asociados a sus momentos de descanso y desconexión.

La isla reúne, además, algunos de los paisajes y enclaves históricos más reconocibles de España. Entre ellos destaca Palma, capital de Mallorca y una ciudad en la que conviven el carácter Mediterráneo con un importante patrimonio histórico.

Palma de Mallorca Cedida

Uno de sus grandes símbolos es la Catedral de Mallorca. El templo comenzó a construirse en el siglo XIII, después de la Conquista de Mallorca por Jaime I, y se levanta junto a la bahía de Palma. Su enorme silueta forma parte de la imagen más reconocible de la ciudad.

El mayor atractivo de esta ciudad balear es su acentuado contraste. El territorio permite pasar de la actividad de Palma y de los principales núcleos turísticos a entornos mucho más tranquilos en apenas unos kilómetros.

Palma de Mallorca. Shutterstock

No es de extrañar, por tanto, que el comunicador haya convertido la isla en uno de los lugares más importantes de su vida. En 2018 recibió el reconocimiento de "Mallorquín del verano", algo que agradeció con las siguientes palabras. "Me siento profundamente mallorquín. Aquí tengo los mejores recuerdos y amigos".

Para Prat, la isla representa así un escenario alejado de su día a día profesional. El presentador, uno de los rostros habituales de la televisión española, encuentra en este rincón del Mediterráneo un espacio vinculado a la familia y al descanso.

Hace unos años, adquirió una vivienda en el barrio de Sant Agustí en el que ha establecido su propio refugio. Cada verano, Prat vuelve a esa casa junto al mar y a los miles de recuerdos familiares.