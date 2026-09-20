Pablo Alborán, 37 años: "De mi infancia recuerdo el cuscús que hacía mi madre siempre en casa. Tengo que aprender"

Hay sabores que permanecen ligados a la infancia y que, con el paso de los años, se convierten en recuerdos familiares. Para Pablo Alborán uno de ellos es el cuscús que preparaba su madre, Helena Ferrándiz, cuando él era pequeño.

Un plato que forma parte de sus recuerdos de aquellos años y que conecta al cantante con sus raíces marroquíes de su familia materna.

"De mi infancia recuerdo el cuscús que hacía mi madre siempre en casa. Tengo que aprender", confesó el cantante en una entrevista para Los40.

Pablo Alborán. Cedida

El artista mantiene así en la memoria uno de esos platos caseros asociados a las comidas familiares y a los sabores con los que creció.

Su madre proviene de Casablanca, Marruecos, algo que ha hecho que la cultura y la gastronomía marroquí estén presentes en la historia familiar del cantante y que determinados platos hayan quedado vinculados a las comidas familiares y a los sabores con los que creció.

El cuscús es uno de los platos más reconocibles del norte de África, especialmente presente en países como Argelia, Marruecos y Túnez. Su elaboración tradicional puede variar dependiendo de la región y de cada familia, con diferentes combinaciones de verduras, especias, carnes o legumbres.

En una olla se añade carne de pollo o cordero junto a una cebolla, zanahoria, calabacín, tomate y garbanzos previamente cocidos.

Un plato de cuscús. Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Se incorporan especias como comino, cúrcuma, pimienta negra y una pequeña cantidad de canela, además de sal y aceite de oliva. Una vez que los ingredientes comienzan a cocinarse, se cubren con agua y se deja que el conjunto hierva a fuego medio hasta conseguir un caldo sabroso.

El resultado debe ser un caldo aromático que posteriormente servirá para acompañar la sémola. Para preparar esta debes colocarla en un recipiente e hidratarla con parte del caldo caliente. Después se deja reposar y se separan los granos con un tenedor para conseguir una textura suelta.

El resultado es una receta completa, aromática y reconfortante que permite entender por qué determinados platos permanecen asociados a la memoria muchos años después, como es el ejemplo del recuerdo de Pablo Alborán al echar la vista atrás con una comida de su infancia.

A pesar de que Alborán haya crecido familiarizado con este plato, el cantante reconoce que todavía tiene una asignatura pendiente con este plato. "Tengo que aprender".