Ya es oficial, Netflix deslumbra con su ambiciosa película de fantasía: más de 280 millones de dólares y llegará a cines

Netflix está a punto de marcar un hito en la historia y el cine de fantasía con su próxima y colosal producción: Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago.

Dirigida por la aclamada cineasta Greta Gerwig, esta nueva adaptación del universo literario creado por C. S. Lewis no ha escatimado en recursos.

Con un presupuesto monumental que ya supera los 280 millones de dólares (incluso antes de contabilizar las millonarias campañas de marketing que la acompañarán), la cinta se ha posicionado rápidamente como una de las apuestas más caras y ambiciosas jamás realizadas por la plataforma.

Lo verdaderamente llamativo de este proyecto no es solo su desorbitada inversión, sino la audaz estrategia de distribución que ha diseñado Netflix.

En un giro que demuestra su intención de convertir este lanzamiento en un auténtico evento, la compañía ha decidido llevar la magia de Narnia primero a las salas de cine.

La película contará con un estreno exclusivo en la gran pantalla y bajo el formato inmersivo IMAX el 12 de febrero de 2027.

Semanas más tarde, el 2 de abril del mismo año, el título aterrizará finalmente en el catálogo global de streaming.

Para la compañía de la gran 'N', asumir este nivel de riesgo financiero no es completamente nuevo.

En el pasado ya inyectó enormes sumas en títulos como El agente invisible o El Estado Eléctrico, aunque con resultados mixtos.

Sin embargo, El sobrino del mago persigue un objetivo mayor: recuperar y revitalizar una franquicia con un tremendo potencial comercial.

Cabe recordar que, entre los años 2005 y 2010, las tres adaptaciones previas de la saga lograron recaudar más de 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial, demostrando que el público tiene un fuerte apego por este mundo fantástico.

La elección de Greta Gerwig para tomar las riendas es toda una declaración de intenciones.

Tras el arrasador éxito global de Barbie (que rozó los 1.500 millones de recaudación), la directora aporta una visión autoral distintiva y un innegable gancho comercial.

Su tarea será dotar a la saga de una identidad fresca para competir frente a las grandes superproducciones de Hollywood.

A nivel narrativo, El sobrino del mago actúa como una precuela directa de El león, la bruja y el armario.

La historia nos traslada al mismísimo génesis de Narnia, brindando a Gerwig un lienzo en blanco para reconstruir la mitología desde sus cimientos.

Con semejante despliegue técnico y económico, Netflix lo ha apostado todo; ahora solo falta que, en 2027, el público decida si esta nueva versión hace justicia al legendario imaginario de C. S. Lewis.