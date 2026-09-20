Más de 27 millones de visualizaciones del tráiler en el mundo: la película de 1 hora y 41 minutos que es un éxito

El cine de acción y suspense vuelve a contar con uno de sus grandes protagonistas. Brad Pitt regresa a la gran pantalla con En el corazón de la bestia, un thriller de aventuras dirigido por David Ayer que lleva al actor hacia uno de los escenarios más extremos del planeta.

El film se desarrolla en la naturaleza salvaje de Alaska y llega a los cines españoles el próximo 25 de septiembre con una historia marcada por la supervivencia, la tensión y el vínculo entre un hombre y su perro de combate.

En esta ocasión, Pitt interpreta a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que queda aislado en Alaska después de sufrir un brutal accidente aéreo. Junto a él se encuentra Odín, su perro de combate, con quien comparte una relación forjada durante años de servicio.

Heridos y sin posibilidad de pedir ayuda, ambos tendrán que enfrentarse a un territorio tan espectacular como peligroso para intentar regresar a la civilización. El frío, las condiciones extremas y la inmensidad del paisaje se convierten así en algunos de los principales enemigos.

James y Odín tendrán que confiar en su entrenamiento, en sus instintos y, sobre todo, en el vínculo que los une para superar cada uno de los obstáculos que encuentran durante su camino.

La película está dirigida por David Ayer, cineasta especializado en el thriller y la acción y responsable de títulos como Sin tregua o Corazones de acero.

Brad Pitt comparte reparto con J.K. Simmons y Anna Lambe en una producción estadounidense de 101 minutos que combina acción, aventura, drama y suspense. El guion corre a cargo de Cameron Alexander y entre los productores figuran el propio Brad Pitt, David Ayer, Marty Bowen y Olivia Hamilton.

Pero más allá de las escenas de acción, En el corazón de la bestia plantea una historia de supervivencia en la que la lealtad adquiere un papel fundamental. El protagonista no solo tendrá que luchar contra una naturaleza implacable, sino también contra las consecuencias de su pasado y sus propios límites.

Con Alaska como escenario, Brad Pitt vuelve a ponerse al frente de una película de grandes dimensiones en las que el peligro puede aparecer en cualquier momento.

En el corazón de la bestia llega a los cines españoles el 25 de septiembre de 2026, una nueva propuesta para los amantes de la acción, el suspense y las historias de supervivencia protagonizada por una de las grandes estrellas de Hollywood.