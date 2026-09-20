Antonio Lobato, 61 años: "Desayuno una barrita con aguacate, aceite, tomate, escalo y después me tomo una cerveza"

A sus 61 años, Antonio Lobato continúa manteniendo un estilo de vida activo. El periodista deportivo, conocido especialmente por su larga trayectoria ligada a la Fórmula 1, ha encontrado en los últimos años una nueva afición que se ha convertido en la vía para mantenerse en forma.

Lobato ha encontrado en la escalada una exigencia tanto física como mental que considera fundamental. "Desde hace unos años me ha dado por la escalada, que me ha puesto mucho más fuerte, y encima me divierte muchísimo", expresó en una entrevista concedida a Men's Health.

El comentarista terminó descubriendo así una rutina que ha incorporado en su rutina y que le permite trabajar diferentes capacidades al mismo tiempo.

Para el periodista, una de las grandes particularidades de la escalada es precisamente que no se limita al ejercicio físico. "Escalar es una pasada porque es un poco de todo: deporte, fuerza, resistencia y, sobre todo, cabeza y control del miedo", explicó en el medio citado.

La escalada requiere concentración, planificación y control del propio cuerpo, además de fuerza y resistencia. En el caso de Lobato, esta afición le ha permitido ganar fuerza mientras disfruta de una actividad que, según sus propias palabras, le resulta especialmente divertida.

De esta manera, el ejercicio no se plantea únicamente como obligación, sino también como una fuente de entretenimiento.

Su forma de cuidarse no se limita, sin embargo, al deporte. La alimentación también ocupa un lugar importante en su día a día, aunque Lobato apuesta por una filosofía sencilla y alejada de grandes restricciones.

"No como cosas que sé que me sientan mal. Me gustan las cosas simples, a la plancha, platos de cuchara...", confesó. Su dieta se basa así en alimentos de la cocina tradicional y sencilla.

También mantiene una rutina concreta a primera hora del día. "Siempre desayuno ligero, una barrita típica con aguacate, aceite y tomate y me voy a escalar".

Después llega uno de los momentos más particulares de su rutina. Tras escalar, Lobato se toma "una cerveza y un batido de proteínas". De esta forma, Lobato se da un gran homenaje porque, al fin y al cabo, la vida se trata de disfrutarla mediante un buen equilibrio.

A sus 61 años, Antonio Lobato ha encontrado la combinación perfecta entre ejercicio y una alimentación basada en productos sencillos como la mejor manera para mantenerse activo a pesar de su ritmo tan ajetreado de vida.