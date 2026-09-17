Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror a cargo de los creadores de 'Juego de tronos'

Si quieres disfrutar de una de las grandes apuestas de ciencia ficción en los últimos años de Netflix, El problema de los 3 cuerpos es tu elección perfecta. La ambiciosa serie fue creada por David Benioff, D. B. Weiss y Alexander Woo, creadores también de Juego de Tronos.

La ficción, basada en la aclamada novela homónima del escritor chino Liu Cixin, combina ciencia ficción, misterio, suspense y terror para construir una historia que comienza con una serie de fenómenos aparentemente inexplicables y termina planteando una amenaza de dimensiones globales.

La trama arranca en la China de los años sesenta, durante la Revolución Cultural cuando una decisión tomada en un momento especialmente delicado acaba teniendo consecuencias que se prolongan durante décadas.

'El problema de los 3 cuerpos' Netflix

En el presente, varios científicos comienzan a enfrentarse a acontecimientos que desafían las leyes conocidas de la física mientras una serie de muertes y sucesos extraños hacen saltar todas las alarmas.

A medida que la investigación avanza, los protagonistas descubren que lo que está ocurriendo no responde a una simple anomalía científica. La humanidad podría estar ante una amenaza procedente de mucho más lejos de lo que imaginaba.

Uno de los grandes atractivos de El problema de los 3 cuerpos es precisamente la manera en la que transforma conceptos científicos complejos en una historia pensada para atrapar al espectador. La serie juega constantemente con preguntas sobre el universo, la existencia de otras civilizaciones y los límites del conocimiento humano.

El proyecto también supuso el regreso de Benioff y Weiss a una gran producción televisiva después del fenómeno mundial que fue Juego de Tronos. Aunque el tono y la historia son completamente diferentes, su presencia detrás de las cámaras convirtió el título en uno de los más esperados de Netflix.

Con una producción de gran escala, efectos visuales y una historia que va creciendo progresivamente hasta alcanzar una dimensión mucho mayor, El problema de los 3 cuerpos se presenta como una de esas series que exigen atención desde sus primeros episodios.

Lo que comienza como un misterio relacionado con un grupo de científicos termina convirtiéndose en una cuestión que afecta al futuro de toda la humanidad.

La ficción está protagonizada, entre otros, por Jovan Adepo, Yess Hong, Eiza González, John Bradley o Benedict Wong. Puedes disfrutarla en Netflix con tan solo una primera temporada de ocho episodios. Este film mezcla terror, misterio, ciencia y una amenaza de escala planetaria que intrigará a todos sus espectadores.