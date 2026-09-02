La invasión de Ceuta dispara las audiencias de los programas de Iker Jiménez y Nacho Abad en Cuatro

La invasión a Ceuta el pasado mes de julio ha disparado las audiencias de Cuatro.

Los programas de Iker Jiménez y Nacho Abad ayudaron a que la cadena registrara un 8,2% en la media de este martes, a solo tres décimas de Telecinco.

Por un lado, Horizonte lideró con un 10,4% en el access prime time, donde todavía no han aterrizado ni Pablo Motos con El Hormiguero ni David Broncano con La Revuelta.

Iker Jiménez, que arrancó con fuerza la temporada tras las vacaciones, continuó desplazado a la ciudad autónoma recogiendo testimonios. Por su parte, Carmen Porter moderó el debate desde los estudios de Mediaset en Fuencarral.

Horizonte, como decimos, superó a las otras ofertas de la franja: Viaje al centro de la tele en La 1 (9,9%), First Dates en Telecinco (9,1%), la reposición de El Hormiguero en Antena 3 (8,9%).

ENORME de nuevo #Horizonte en el access de @cuatro LÍDER ABSOLUTO de su franja con un 10.4%, 1.062.000 y 3.220.000 espectadores únicos



➡️ Mejora en un +27.4% la excelente cuota del canal en el día



➡️ 12.5% en el TC



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También ganó con holgura a su rival más directo. El Objetivo de Ana Pastor, que continuó abordando la última hora en Ceuta, registró un 4,2% en laSexta, seis décimas más que su primer especial.

Después, Nacho Abad y David Alemán batieron récord histórico de audiencia con Código 10. El programa de actualidad de Cuatro firmó el mejor resultado al marcar un 13,5% de share.

El formato se impuso a la serie turca En tierra lejana en Antena 3 (10,9%), Dog House en La 1 (9,9%), la película El secreto de una obsesión en Telecinco (6,6%) y la cinta Me he hecho viral en laSexta (4,4%).

La emisión del programa coincidió con la información publicada por EL ESPAÑOL, según la cual la Policía Nacional atribuye la entrada masiva en Ceuta a una operación planificada por fuerzas de seguridad marroquíes, con agentes uniformados y de paisano guiando el proceso.

El estreno de temporada de #Código10 en el prime de @cuatro VUELA LÍDER ABSOLUTO de su franja con un 13.5%, 758.000 y 2.301.000 espectadores únicos



🔴 16.4% en el TC



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La crisis de Ceuta, por otro lado, contribuyó a otros formatos de Cuatro.

En boca de todos, también con Nacho Abad al frente, alcanzó un 9,4% en la mañana, mientras que Noticias Cuatro (9,9%) y Todo es mentira (8,2%) logran buenos resultados de audiencia.

Por la mañana, La 1 continúa fuerte con el tándem formado por Silvia Intxaurrondo y Jesús Cintora. La hora de La 1 (20,2%) y Mañaneros 360 (16,1%) aúpan a la pública a lo más alto.

Además, Ana Rosa Quintana registró un 12,7% con El programa de AR por el 12,4% que marcó Susanna Griso con Espejo Público.