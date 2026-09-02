Caos en TVE: un micrófono abierto traiciona a Gonzalo Miró en un atropellado inicio de 'Malas lenguas' en La 1

Accidentado inicio el que tuvo este martes, 1 de septiembre, Malas lenguas en La 1.

El programa que presenta Gonzalo Miró sufrió un contratiempo en la continuidad, coincidiendo en la transición que se realiza de La 2 al primer canal de RTVE, en torno a las 19:40.

Hay que recordar que Miró pilota el programa de actualidad junto a Esther Palomera en La 2, mientras que Ana Hinestrosa es quien le acompaña en el bloque que se emite en La 1 tras Valle Salvaje y La Promesa.

Pues bien, debido a un fallo técnico y de coordinación, la señal se pinchó antes de tiempo. Así, las cámaras captaron cómo los operarios ordenaban el set.

Al mismo tiempo, un audio se coló en antena. Mientras estaba la imagen pinchada del plató, se escuchó la voz de una señora que gritaba: "Te voy a dar una hostia que te voy a mandar a tu país".

Fallo al comienzo de ‘Malas Lenguas’ en La 1… 😅 pic.twitter.com/VLxOLNJChm — Pablo (@pabloo_c5) September 1, 2026

Pese a que en un primer instante, parecía que ese alarido se había colado en el propio estudio, más tarde se desvelaba que pertenecía a una de las informaciones tratadas: una pelea de dos mujeres en un autobús.

Sí se aireó el saludo que hizo Gonzalo Miró a su compañera de programa, porque su micrófono no estaba cerrado. "¡Coño, Hinestrosa! ¿Cómo estás?", se escucha con claridad mientras en imagen los presentadores toman posiciones en plató.

A los pocos segundos después, Gonzalo Miró arrancó la emisión con normalidad, saludando a los espectadores de La 1 de RTVE. Como es lógico, la escena se ha hecho viral en redes sociales.

Cambios en 'Malas lenguas'

Fue el pasado lunes, 24 de agosto, cuando Malas lenguas arrancó una nueva etapa, tras la cascada de movimientos que se ha producido en la televisión pública coincidiendo con la salida de Javier Ruiz a La Séptima.

Su marcha ha hecho que Prado del Rey recoloque a Jesús Cintora en Mañaneros 360 junto a Adela González. De hecho, el periodista se llevó a buena parte de los redactores políticos a las mañanas.

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🔝 Firmamos un 7,4% de share y 516.000 espectadores de media en @la2_tve con Gonzalo Miró y Esther Palomera.



🔵 El tramo de @La1_tve con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa sube al 11,3% y 788.000 espectadores de media. #MalasLenguas pic.twitter.com/Lw4z8MXbkJ — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 2, 2026

A su vez, Gonzalo Miró saltó a Malas lenguas, que venía de conducir junto a Marta Flich Directo al grano en las sobremesas de La 1.

Hay que decir que, pese a los cambios, el formato sigue teniendo un rendimiento positivo en audiencia. Este martes, Malas lenguas firmó un 7,7% en La 2 (534.000 espectadores), mientras que el tramo de La 1 marcó un 10,8% (754.000).