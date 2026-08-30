De Carlos Herrera a Ana Rosa, Susanna Griso y Franganillo: Ceuta se convierte en el nuevo plató de la temporada

Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Susanna Griso y Carlos Franganillo, entre otros periodistas y presentadores de radio y televisión, ofrecerán emisiones especiales desde Ceuta la nueva temporada. Montaje de El Español.

La nueva temporada de radio y televisión arrancará este lunes con Ceuta como uno de los principales epicentros informativos del país.

La crisis migratoria, que vuelve a situar a la ciudad autónoma en el centro de la actualidad, llevará hasta allí a algunas de las voces y rostros más conocidos de los medios españoles en una jornada marcada por las emisiones especiales, las conexiones en directo y un amplio despliegue sobre el terreno.

Las grandes cadenas de televisión y radio concentrarán en Ceuta buena parte de su programación para analizar las consecuencias políticas, sociales y económicas de la situación migratoria. Telecinco, Cuatro, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, COPE y RNE trasladarán a la ciudad a algunos de sus principales comunicadores.

La jornada comenzará antes del amanecer en la radio y continuará durante todo el día con los grandes formatos televisivos de la mañana, informativos especiales y programas de prime time.

Carlos Alsina Europa Press

La radio abre la jornada desde primera hora

Uno de los primeros espacios en conectar desde Ceuta será Más de uno. Rafa Latorre estrenará a las seis de la mañana su nueva responsabilidad al frente del bloque informativo del programa de Onda Cero, después de haber dirigido hasta ahora La brújula.

Su estreno coincidirá con el inicio de una nueva etapa del formato junto a Carlos Alsina, encargado de la parte más centrada en el entretenimiento. La elección de Ceuta para esta primera emisión responde al objetivo de analizar directamente sobre el terreno el impacto de la crisis migratoria en distintos ámbitos de la ciudad.

Carlos Herrera COPE

COPE también pondrá en marcha un importante operativo. Carlos Herrera encabezará una programación especial desde el salón de actos del Centro del Mayor, acompañado por Jorge Bustos, Alberto Herrera y el resto del equipo de Herrera en COPE.

La cobertura de la cadena no se limitará a Ceuta. También habrá presencia informativa en Melilla y Canarias, ampliando así un despliegue que ya había tenido un primer capítulo con la visita de Ángel Expósito a la ciudad los días 24 y 25 de agosto al frente de La linterna.

La radio pública ha elegido igualmente Ceuta para iniciar su nueva temporada. Juan Ramón Lucas estrenará desde allí la nueva etapa de Las mañanas de RNE.

En la Cadena SER, la principal novedad llegará desde los estudios de Madrid. Aimar Bretos debutará este lunes al frente de Hoy por hoy con una entrevista a Pedro Sánchez, que supondrá la primera intervención del presidente del Gobierno tras el paréntesis estival.

El programa conectará, además, con el despliegue especial de la cadena en Ceuta y con su enviado Niko Castellano. Bretos toma las riendas del espacio líder de las mañanas radiofónicas, que reunió a 3.095.000 oyentes en la última oleada del Estudio General de Medios.

Susanna Griso GTRES

Ana Rosa Quintana y Susanna Griso, frente a frente desde Ceuta

La ciudad autónoma será también el escenario desde el que las principales cadenas privadas recuperarán su tradicional batalla por las mañanas.

Ana Rosa Quintana volverá a la pantalla después de las vacaciones con una edición especial de El programa de Ana Rosa, que Telecinco emitirá en directo desde Ceuta. La presentadora ya había visitado la ciudad a comienzos de agosto, pero regresará ahora para inaugurar oficialmente la nueva temporada del formato.

También Susanna Griso arrancará el curso televisivo desde este punto caliente de nuestra geografía. Espejo público trasladará parte de su equipo hasta la ciudad autónoma para seguir de cerca la actualidad, mientras Antena 3 reforzará la cobertura con enviados especiales de sus servicios informativos.

Las dos presentadoras volverán así a coincidir en la franja matinal, entre las nueve de la mañana y la una de la tarde aproximadamente. Un horario en el que la pasada temporada la victoria fue para La 1, con una cuota media del 17,4 % gracias a La hora de La 1 y Mañaneros.

En ese mismo tramo, El programa de Ana Rosa registró una media del 12,3 %, mientras que Espejo público alcanzó el 11,8 %, según los datos de Kantar Media difundidos por Barlovento Comunicación.

El periodista Carlos Franganillo. Mediaset España

Ceuta, también protagonista del 'prime time'

El protagonismo de la ciudad autónoma se prolongará hasta la noche. Carlos Franganillo presentará desde las calles de Ceuta una edición especial de Informativos Telecinco 21:00, mientras Ángeles Blanco permanecerá al frente de la parte del informativo emitida desde Madrid.

Durante el programa está prevista, además, una entrevista al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

La programación especial continuará en Cuatro. A las 21:40 horas, Iker Jiménez estrenará desde Ceuta la nueva temporada de Horizonte. Carmen Porter permanecerá en Madrid junto al habitual equipo de colaboradores y expertos del programa.

La Sexta también trasladará a la ciudad uno de sus formatos más reconocibles. Ana Pastor presentará desde Ceuta El Objetivo, que inicia esta semana una nueva etapa con un cambio importante en su programación: el espacio pasará a emitirse de lunes a jueves, en directo, a partir de las 21:30 horas.

Así, Ceuta se convertirá durante todo el lunes en algo más que el escenario de una cobertura informativa puntual.

La ciudad autónoma será el gran centro de operaciones con el que radio y televisión inaugurarán una nueva temporada, en una jornada en la que la actualidad migratoria marcará la agenda desde primera hora de la mañana hasta el cierre de la programación nocturna.