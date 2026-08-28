Álex De la Iglesia, 60 años: "Me motiva el fracaso. Haciendo pelis nada me convence y busco algo que no decepcione"

Álex de la Iglesia lleva décadas detrás de algunas de las películas más reconocibles del cine español. A sus 60 años, el director continúa buscando nuevos proyectos y enfrentándose a cada rodaje con la misma inquietud que le ha acompañado durante toda su trayectoria.

Sin embargo, lejos de encontrar en el éxito el principal motor para continuar, reconoce que es precisamente el fracaso lo que le impulsa a seguir creando.

"Sigo por el hecho de haberme equivocado mucho, por el fracaso. Me motiva el fracaso y la sensación de que no estoy en plena actividad", confesó en una entrevista para Ultrabit.

Álex de la Iglesia Cedida

Una reflexión que resume una de las ideas que suelen acompañar su manera de entender el cine: la búsqueda constante de algo que todavía no ha conseguido alcanzar.

Para De la Iglesia, hacer una película supone enfrentarse una y otra vez a la posibilidad de equivocarse. Cada nuevo proyecto nace con la intención de superar al anterior, aunque el resultado nunca termina por completo de satisfacer sus expectativas.

El director explica esta relación con el cine utilizando una particular comparación. "La primera película que uno hace es muy parecida al sexo. En la segunda pedís más tiempo para hacerlo bien. En la tercera decís, ahora que sé quiero disfrutar... ahí te equivocas. Pides perdón y pides la cuarta".

Así es como el director entra, en sus palabras, en un ciclo del que resulta difícil salir. La experiencia no elimina la frustración, sino que parece aumentar las expectativas ante el siguiente proyecto. Cuando ya se ha aprendido de los errores anteriores, aparece el deseo de volver a intentarlo para conseguir aquello que esta vez sí conseguía convencerle.

Álex de la Iglesia en el rodaje de 'Perfectos desconocidos'. Cedida

"Ahí entras en el bucle de decepción que es la vida misma: todo es decepcionante. Nada te convence y quieres seguir buscando algo que no te decepcione", sentencia. Una visión aparentemente pesimista, pero que en su caso se convierte en una razón para seguir trabajando.

Porque si una película nunca termina de ser exactamente como se había imaginado, siempre existe un motivo para ponerse manos a la obra con la siguiente.

"Nada te convence y quieres seguir buscando algo que no te decepcione", concluye. Una búsqueda permanente que explica, al menos en parte, por qué Álex De la Iglesia continúa vinculado al cine después de tantos años.

No es tanto por la certeza de haber encontrado la película perfecta, sino por la necesidad de seguir intentándolo.