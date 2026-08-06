Paula Echevarría, 48 años: "Me levanto a las 7, voy al gimnasio todos los días, hago ballet y desayuno un café con tostadas"

A sus 48 años, Paula Echevarría ha convertido el ejercicio físico en uno de sus pilares de su rutina diaria. La actriz procura comenzar el día temprano para entrenar y cuidar su alimentación, una combinación que, según explica, le ayuda a mantenerse en forma y con energía.

"Intento ir al gimnasio todos los días, pero nunca cumplo todos. Voy cinco o seis a la semana. Cuando digo intento, es porque hay que intentar ir todos los días, por si luego fallas uno", expresó en una entrevista para ¡Hola!

Aunque la duración de las sesiones varía según el entrenamiento, reconoce que "hay veces que tardo 40 minutos", adaptando el tiempo a la intensidad de cada jornada.

Paula Echevarría en un acto público. Gtres Gtres

Uno de los ejercicios que más disfruta es el ballet. "Los lunes y los miércoles los dedico a hacer ballet. Es un entrenamiento maravilloso, la vertiente que hago es BalletWorkout, que es el entrenamiento de la bailarina de ballet clásico y los ejercicios son brutales", asegura.

Esta disciplina combina movimientos inspirados en la danza clásica con ejercicios de fuerza, equilibrio y flexibilidad.

El resto de la semana apuesta por el trabajo muscular. "Los otros dos días hago entrenamiento de fuerza. A partir de los 40 hay que hacer pesas para mantener el músculo. Luego sola, hago caminatas de una hora o por ahí, otro par de días a la semana".

De esta forma alterna diferentes tipos de ejercicio para trabajar tanto la resistencia como la tonificación.

La actriz destaca especialmente los beneficios del ballet sobre su físico. "El ballet alarga el músculo y lo afina. Noto que estoy mucho más definida, aunque hay que compaginarlos con los de fuerza".

Para ella, la combinación de ambas disciplinas es la clave para conseguir un entrenamiento equilibrado y completo.

La alimentación también juega un papel importante en su progreso, por no decir que significa el primer nivel en una pirámide. Paula suele apostar por un desayuno de estilo mediterráneo compuesto por dos tostadas de jamón con aceite, fresas, café con leche y un zumo de naranja.

Tras madrugar mucho y levantarse a las 7 de la mañana, con esta primera comida obtiene la energía necesaria para afrontar el resto de la jornada.

Con una rutina que combina gimnasio casi a diario, sesiones de BalletWorkout, entrenamiento de fuerza, caminatas y una alimentación equilibrada, Paula Echevarría demuestra que la constancia es uno de los secretos para mantenerse en plena forma.