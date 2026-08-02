Laura Madrueño, 40 años: "Me levanto a las 6:30 de la mañana y realizo un entrenamiento de fuerza junto con cardio"

A sus 40 años, Laura Madrueño ha convertido el deporte en una parte esencial de su rutina diaria. La que fue en su día presentadora de Supervivientes comienza el día muy temprano y reserva los primeros minutos de la mañana para entrenar.

La madrileña está convencida de que una buena preparación física es imprescindible tanto para su trabajo como para su bienestar.

"Me levanto temprano, a las 6:30 o 7, y lo primero que hago es media hora de entrenamiento", explicó en una entrevista para El País.

Laura Madrueño. Mediaset

El entrenamiento matutino que realiza está enfocado principalmente en el trabajo de fuerza, una disciplina a la que concede una enorme importancia y que complementa posteriormente con sesiones de cardio.

Su rutina habitual comienza con 30 minutos de entrenamiento de fuerza, realizando tres rondas de ejercicios como zancadas alternas, sentadillas, puente de glúteo, press de hombros, abdominales laterales... Una vez finalizada esa parte, continúa con el trabajo cardiovascular para contemplar una sesión muy equilibrada.

Además, organiza la semana alternando diferentes disciplinas. "Hago tres rondas de mi entrenamiento de fuerza y después cardio, tres días de piscina y tres días de sala", explica.

De esta forma combina el trabajo muscular con la natación y los ejercicios cardiovasculares, adaptando las sesiones a sus necesidades físicas y profesionales.

Su pasión por el deporte le ha llevado a diseñar incluso sus propios entrenamientos. "Cuando me fui a Honduras tuve que dejar mi entrenamiento personal y el club de nadadores. En estos años he creado mis propios entrenamientos que hago a diario este como este", explica en un post de Instagram.

La presentadora considera que esa preparación física resulta imprescindible para afrontar proyectos tan exigentes como Supervivientes. "La preparación física es fundamental. Tener la espalda fuerte para aguantar", expresó en una entrevista en El País.

Más allá del aspecto físico, Laura Madrueño entiende el deporte como una forma de cuidar su salud y mantener el equilibrio en el día a día. La constancia y la disciplina son dos de las claves de una rutina que mantiene durante todo el año y que adapta cuando sus compromisos profesionales cambian.

Levantarse antes de las 7 de la mañana, completar una sesión de fuerza, añadir cardio y combinar piscina con gimnasio forman parte de un estilo de vida que la presentadora ha construido con el paso de los años. Unos hábitos que le permiten afrontar con energía los retos de su profesión.