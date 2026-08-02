Hoy en Prime Video: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror con 5 temporadas confirmadas

Si te apasionan las historias cargadas de misterio, terror y ciencia ficción, From se ha consolidado como una de las series imprescindibles de Prime Video. La ficción, creada por John Griffin y producida por los responsables de Lost, ha conquistado a millones de espectadores.

El éxito de esta serie se debe a su inquietante premisa y a una trama repleta de enigmas. Además, su éxito ha sido tal que ya tiene cinco temporadas confirmadas, consolidándose como una de las grandes apuestas del género.

La historia arranca cuando varias personas quedan atrapadas en un pequeño pueblo del que es imposible escapar. Cada carretera conduce de nuevo al mismo lugar y, cuando cae la noche, unas misteriosas criaturas salen del bosque para cazar a cualquiera que permanezca en el exterior.

Los habitantes deberán aprender a sobrevivir mientras intentan descubrir qué es realmente ese pueblo y por qué nadie consigue abandonarlo.

Uno de los grandes aciertos de la serie es la forma en la que combina el terror sobrenatural con el suspense psicológico. Cada episodio añade nuevas preguntas sobre el origen del lugar, las extrañas visiones que sufren algunos personajes y las fuerzas que parecen controlar todo lo que ocurre.

Esa mezcla de misterio constante ha llevado a muchos espectadores a compararla con fenómenos como Lost, Dark o The Walking Dead.

El reparto está encabezado por Harold Perrineau, conocido precisamente por su papel en Lost, junto a Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay y Elizabeth Saunders. Sus interpretaciones han sido uno de los aspectos más elogiados de una serie que mantiene la tensión desde el primer capítulo.

A lo largo de sus temporadas, From ha ido ampliando su universo con nuevos personajes, secretos y amenazas, manteniendo el interés de los espectadores gracias a un ritmo que alterna momentos de auténtico terror con grandes revelaciones.

La producción también ha destacado por su ambientación, capaz de convertir un aparentemente tranquilo pueblo en uno de los escenarios más inquietantes de la televisión reciente.

Con varias temporadas ya disponibles y una quinta entrega oficialmente confirmada, From se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de la ciencia ficción y el terror.

Una serie ideal para quienes disfrutan de las historias llenas de misterio, criaturas aterradoras y preguntas que mantienen la intriga hasta el último momento. De esta serie puedes disfrutar en diferentes plataformas digitales: Prime Video, Movistar Plus o HBO Max.