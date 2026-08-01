Naím Thomas: "Los derechos de autor de 'Mi música es tu voz' los repartí con mis compañeros de OT y ganó 70 millones de euros"

Corría el año 2001 cuando, entre las paredes de la academia de Operación Triunfo, 16 jóvenes desconocidos buscaban dar el salto a la industria musical, sin saber realmente qué iba a suceder durante su primera incursión en un concurso inédito hasta la fecha.

Fue en esos primeros compases del talent musical, que se convirtió en un éxito de audiencias sin precedentes, donde se gestó la icónica pieza Mi música es tu voz, popularmente conocida por su pegadizo estribillo, A tu lado. Un sencillo destinado a marcar la historia de la televisión y la música popular en España.

Dotado de un talento natural no solo para la interpretación vocal sino también para la composición, Naím Thomas (45 años) fue el principal artífice del sencillo, componiendo la base del estribillo y la estructura musical inicial.

Unión ante una experiencia "traumática"

A la iniciativa de Thomas se unió Juan Camus, quien contribuyó con parte de la letra.

Posteriormente, con la mediación y arreglos del productor Alejandro Abad, el resto de los concursantes de OT 1 terminaron aportando su grano de arena a la versión definitiva del single que, a día de hoy, se sigue considerando un himno del formato.

Hoy en día, la canción trasciende el formato televisivo y se mantiene como un fenómeno de nostalgia en plataformas de streaming: solo en Spotify acumula más de 15 millones de reproducciones.

A pesar del colosal impacto financiero que vendría después, la decisión inicial de ceder parte de la autoría a todos los participantes nació desde la inocencia de un grupo de jóvenes aislados del exterior.

En una reciente entrevista concedida al programa La Ventana de la Cadena SER, Naím Thomas ha recordado cómo y por qué se tomó aquella determinación.

Al ser preguntado sobre "la generosidad" de repartir los derechos de autor con sus compañeros, el cantante ha contextualizado el momento que atravesaban: "Bueno, visto desde vuestra perspectiva sí. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando".

"Lo que queríamos era simbolizar un poco el hecho de 'nos hemos encontrado en este lugar gente random' y dijimos: 'Bueno, pues creo que es una bonita manera, ¿no?, de ejemplificar los lazos que... Era una experiencia muy traumática. Entonces, vivirla entre gente desconocida pues te hace tener una unión de por vida, para bien o para mal.'", ha detallado.

Para el artista, la piña que formaron los participantes prevaleció incluso sobre las tensiones propias de la convivencia: "En este caso, incluso cuando habíamos tenido nuestros problemas, nuestras cosas... Una cosa es que nosotros tengamos nuestros problemas y otra cosa es que se metan con nosotros".

Aquel OT 1. Otros tiempos. TVE

"Daba para un Porsche para cada uno"

Sin embargo, con la perspectiva que dan los años, el compositor ha bromeado sobre las dimensiones astronómicas que alcanzó la canción y las repercusiones económicas de su reparto.

"Si tú llegas a saber que esta canción había dado para un Porsche para cada uno, desde luego no repartes, ¿no?", le han preguntado entre risas en los micrófonos de la SER antes de desvelar las cifras reales del fenómeno.

Ante la insistencia del equipo del programa por conocer los datos, Naím Thomas ha ofrecido las cifras exactas que ha obtenido el single: "Mi música es tu voz llegó a cerca de los 70 millones de euros de derechos de autor".

La cifra confirma el impacto sin precedentes de aquel fenómeno sociocultural y pone de relieve cómo Thomas optó por compartir un tesoro personal para convertirlo en el patrimonio sentimental de toda una generación.