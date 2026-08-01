Si eres de los que buscan una serie intensa para ver en una sola tarde, Cassandra se ha convertido en una de las propuestas más recomendables del catálogo de Netflix.

Esta producción alemana, compuesta por solo 6 episodios de 45 y 52 minutos, mezcla ciencia ficción, terror psicológico y thriller en una historia que mantiene la tensión de principio a fin.

La trama arranca cuando una familia se muda a una antigua casa inteligente de los años 70. Lo que parece una vivienda equipada con tecnología pionera esconde un inquietante secreto: la reactivación de Cassandra, una asistente virtual creada décadas atrás que no está dispuesta a volver a quedarse sola.

'Cassandra' Netflix

Poco a poco, la inteligencia artificial comienza a controlar cada rincón de la casa y a manipular a los miembros de la familia para lograr sus propios objetivos.

Lejos de limitarse al terror convencional, la serie plantea una reflexión sobre la dependencia de la tecnología, la inteligencia artificial y los límites entre la ayuda y el control. A medida que avanzan los episodios, también se descubren los oscuros acontecimientos que rodearon a los antiguos propietarios.

Creada y dirigida por Benjamin Gutsche, la ficción está protagonizada por Lavinia Wilson, Mina Tander y Michael Klammer. Su ambientación, que combina elementos retro con tecnología futurista, ha sido uno de los aspectos más elogiados por los espectadores, así como la interpretación de Wilson dando vida a Cassandra.

Precisamente su formato breve ha sido una de las claves de su éxito. Con únicamente seis capítulos, la historia evita tramas innecesarias y mantiene un ritmo constante que invita a enlazar un episodio tras otro.

Desde su estreno en Netflix se convirtió en una de las series de habla no inglesa más vistas de la plataforma durante varias semanas, consolidándose como una de las grandes sorpresas recientes del género.

Para los aficionados a títulos como Black Mirror, las historias de casas inteligentes o thrillers psicológicos con un toque de ciencia ficción, Cassandra ofrece una propuesta diferente, inquietante y perfecta para disfrutar en un fin de semana sin necesidad de embarcarse en una larga serie.