Demandan a Netflix por 105 millones de dólares tras el robo de una película de Nicolas Cage

Netflix se enfrenta a una tormenta legal de proporciones hollywoodienses. La plataforma de streaming ha sido demandada por 105 millones de dólares tras el robo, en sus propias oficinas de Los Ángeles, de un disco duro que contenía una copia de Fortitude, un thriller bélico de espionaje inédito protagonizado por Nicolas Cage y con un presupuesto de 45 millones de dólares.

El incidente ocurrió tras una serie de contactos entre los productores y la plataforma. Netflix recibió una copia de la película en junio, después de haber mostrado interés por el material promocional a finales del año pasado.

Posteriormente, se envió una copia digital para que el film pudiera proyectarse internamente, con la indicación expresa por parte de los productores de que Netflix eliminara los archivos tras su visionado.

Nicolas Cage en un fotograma de 'The Surfer'. Paramount Paramount

Sin embargo, las oficinas de la compañía fueron objeto de un asalto en el que se sustrajeron varios discos duros, incluido el que custodiaba la cinta. Sean Berney, director de adquisiciones de películas de Netflix, admitió por correo electrónico que se trataba de un suceso sin precedentes para la empresa.

"Es la primera vez que la compañía sufre un robo de este tipo. Hemos estado trabajando en esto con nuestros equipos de seguridad, pero sin éxito. Nuestros equipos de lucha contra la piratería están en alerta máxima ante la brecha de seguridad y la supervisarán", indicó.

Acusaciones de negligencia y bloqueo al LAPD

La demanda acusa duramente a Netflix no solo por la brecha de seguridad, sino por su gestión posterior.

Se señala a la compañía por no revelar detalles sobre si presentó inicialmente una denuncia policial y por rechazar la solicitud de los cineastas para involucrar al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), después de que los propios productores decidieran acudir a las autoridades.

Según ha publicado Page Six, el impacto para la producción es catastrófico. El documento legal alega que el daño causado a los demandantes es profundo.

Nicolas Cage en un fotograma de 'El insoportable peso de un talento descomunal'. Diamond Films Diamond Films

"Debido a su mala gestión de la película y su posterior indiferencia, Netflix ha puesto en peligro la inversión de los demandantes, que asciende a más de 45 millones de dólares, y el considerable valor de la película en sí", dicen.

"Netflix también ha privado a la película, a su elenco y a sus creadores de la oportunidad de comercializar su trabajo y obtener el reconocimiento que probablemente habría generado un lanzamiento mundial con una estrategia de marketing adecuada", añaden.

Como consecuencia directa del robo, cualquier venta futura de la cinta se ha visto severamente comprometida, forzando la suspensión indefinida de la estrategia de lanzamiento internacional y de la campaña encaminada a la temporada de premios.

La respuesta del gigante del streaming

Por su parte, la plataforma rechaza de pleno las acusaciones. En un comunicado compartido con The Hollywood Reporter, un portavoz de la compañía fijó la posición oficial.

"Netflix niega rotundamente cualquier alegación de que asuma el riesgo de pérdidas por una película distribuida sin las medidas de seguridad estándar de la industria", indican en el escrito.

Asimismo, detallan que "si bien no poseemos los derechos de Fortitude, nos tomamos muy en serio la seguridad del contenido y hemos tomado medidas adicionales para apoyar al cineasta y a su equipo. Esto incluye realizar una investigación exhaustiva y ofrecernos a monitorear sitios web de piratería conocidos para detectar cualquier distribución o venta no autorizada".

Un proyecto marcado por la controversia

Fortitude es un thriller de espionaje ambientado en el Londres de la Segunda Guerra Mundial que sigue a un grupo de agentes de la inteligencia británica clave para cambiar el curso del conflicto.

Dirigida por Simon West (Lara Croft: Tomb Raider, La hija del general), la cinta cuenta con un reparto estelar liderado por Nicolas Cage junto a Matthew Goode, Michael Sheen y Ben Kingsley.

El camino de la película hasta la gran pantalla nunca ha sido sencillo. En sus inicios, Martin Scorsese estuvo vinculado al proyecto, pero terminó envuelto en un pleito legal: se le acusó de haber recibido 500.000 dólares del guionista novel Simon Afram para ayudar a desarrollar la cinta sin llegar a hacerlo.

Los abogados de Scorsese calificaron el asunto como un "ejemplo clásico del cineasta novato que se niega a comprender la enorme diferencia entre las expectativas y la realidad en la industria cinematográfica", en un caso que finalmente se resolvió fuera de los tribunales.

Para Afram, este nuevo varapalo supone un golpe devastador tras años de esfuerzo.

"Dediqué siete años de mi vida a llevar esta increíble historia real a la pantalla", ha señalado. "Pero esta película nunca fue solo mía. Pertenece al extraordinario elenco y a sus interpretaciones magistrales, que merecen ser vistas y reconocidas. Representa el momento que estos artistas se han ganado", concluye.

Con la batalla legal recién iniciada en los tribunales californianos, el destino de una de las producciones bélicas más ambiciosas del año queda sumido en la incertidumbre.