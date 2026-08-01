Carlos Sobera, 65 años: "Durante mi infancia, mi madre me hacía unas albóndigas en salsa que me comía frías y calientes"

A sus 65 años, Carlos Sobera sigue guardando un recuerdo muy especial a los platos que marcaron su infancia. El presentador ha reconocido en varias ocasiones que algunas de sus recetas favoritas siguen siendo las de siempre, aquellas que preparaba su madre.

"Mi comida favorita cuando era pequeño eran las albóndigas en salsa que preparaba mi madre. Me gustaban calientes, pero una vez frías me las comía en bocadillo", confesó en una entrevista a Gallina Blanca.

Un plato sencillo y casero que se convirtió en uno de sus mayores caprichos y que recuerda con especial cariño por el sabor y el ambiente familiar que lo acompañaban.

Plato de albóndigas. Cedida

Precisamente, las albóndigas con salsa son uno de los grandes clásicos de la cocina española. La receta tradicional suele elaborarse con carne picada de ternera y cerdo mezclada con huevo, ajo, perejil y pan rallado, formando pequeñas bolas que se doran antes de cocinarse.

Normalmente se añaden en una salsa elaborada a partir de cebolla, ajo, vino blanco o caldo y tomate, según la versión. El resultado es un plato muy jugoso que habitualmente se acompaña con patatas, arroz o un buen trozo de pan para aprovechar la salsa.

Las albóndigas no eran la única receta imprescindible en casa. Sobera también ha destacado otros platos tradicionales que forman parte del menú familiar, como "ensaladilla rusa, lentejas, alubias con almejas, espárragos, carne al horno, pavo relleno, besugo...", elaboraciones muy ligadas a las de toda la vida.

Aunque disfruta comiendo, reconoce entre risas que la cocina precisamente no es su mayor talento. Su receta más conocida son los huevos estrellados, aunque no tanto por su elaboración como por el juego de palabras que suele hacer con ellos.

El presentador Carlos Sobera. Mediaset

"En mi casa todo se estrella si me pongo al fogón. Soy capaz de encender el fuego sin quemarme", bromea, dejando claro que prefiere sentarse a la mesa antes que ponerse delante de los fogones.

A lo largo de los años, Carlos Sobera ha explicado que muchos de esos sabores de la infancia siguen despertando en él una gran nostalgia. Las recetas tradicionales preparadas por su madre continúan ocupando un lugar especial en su memoria.

Este es un claro ejemplo de cómo la cocina puede convertirse en un vínculo con los recuerdos familiares. No hace falta sofisticadas elaboraciones, sino una gastronomía casera, esa que pasa de generación en generación y que convierte ingredientes sencillos y habituales en platos inolvidables.