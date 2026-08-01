Ana Rosa Quintana paraliza sus vacaciones: se desplaza a Ceuta para cubrir en directo la última hora de la crisis migratoria

El despliegue informativo ante la histórica crisis migratoria que atraviesa la frontera sur da un salto de escala. Ana Rosa Quintana se desplaza este fin de semana a Ceuta para informar de primera mano sobre la evolución del colapso humanitario y geopolítico que vive la ciudad autónoma tras la entrada masiva de miles de personas a través de la playa del Tarajal.

El enclave español se encuentra desbordado tras vivir la mayor marea humana de su historia reciente. En apenas 48 horas, cerca de 50.000 personas han accedido a la ciudad a pie o a nado bordeando los espigones fronterizos, un colapso sin precedentes que ha dejado un trágico balance de al menos 57 fallecidos por ahogamiento.

La periodista encabezará una cobertura especial a pie de calle que arrancará este domingo, 2 de agosto.

Durante la jornada, intervendrá en directo en el programa Fiesta, así como en las ediciones de mediodía y noche de Informativos Telecinco Fin de Semana, para trasladar la última hora del dispositivo de contención, las devoluciones y el testimonio de los afectados a escasos kilómetros de la frontera con Marruecos.

Ana Rosa Quintana en una imagen de archivo. Mediaset España Mediaset España

Cobertura transversal en Telecinco

Cabe recordar que, ante la gravedad de la situación en Ceuta, el Gobierno ha activado al Ejército de Tierra y ha reforzado el blindaje policial y naval, mientras el presidente Pedro Sánchez ha calificado el episodio de "violación de la integridad territorial" y las autoridades locales han declarado la emergencia humanitaria.

La presencia de Ana Rosa en el enclave español se prolongará durante el inicio de la semana. El próximo lunes 3 de agosto, Ana Rosa protagonizará diversas conexiones en directo a lo largo de toda la franja matinal y del mediodía de la cadena.

En concreto, aportará el análisis de la situación en La Mirada Crítica y en Vamos a ver, para culminar su cobertura especial desde la zona con una intervención central en Informativos Telecinco 15:00 horas.

Con este movimiento, Mediaset refuerza su apuesta por el periodismo a pie de campo en uno de los episodios de mayor tensión territorial y diplomática de los últimos años.

Iker Jiménez en 'Horizonte'. Cuatro.

El especial de Iker Jiménez y Carmen Porter

Ana Rosa Quintana no ha sido el único rostro estrella de la cadena en alterar sus planes estivales por la gravedad de la situación.

Mediaset también ha interrumpido las vacaciones de Iker Jiménez y Carmen Porter para poner en marcha una edición especial de Horizonte dedicada íntegramente al conflicto.

Bajo el título Horizonte: crisis en la frontera, el programa se emitió el pasado viernes, 31 de julio, con el dúo al frente, apostando así por uno de sus formatos de referencia para analizar a fondo las claves operativas, sociales y geopolíticas del colapso migratorio en Ceuta.

Pese a emitirse en un viernes, una jornada poco habitual para el formato, y en un contexto marcado por un consumo televisivo atípico debido al cambio de mes y al comienzo de la primera gran operación salida del verano, Horizonte logró un notable respaldo por parte de la audiencia.

El programa firmó un 13,5 % de cuota de pantalla, su mejor dato hasta la fecha, y reunió a cerca de un millón de espectadores durante toda la emisión.