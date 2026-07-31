Cuatro deja sin vacaciones a Iker Jiménez y emite un especial de 'Horizonte' para analizar lo ocurrido en Ceuta

Mediaset interrumpe las vacaciones de Iker Jiménez y Carmen Porter para poner en marcha un especial de Horizonte con motivo de la crisis en Ceuta.

La cadena apuesta así por uno de sus formatos estrella para analizar la crisis migratoria que se vive en Ceuta. Lo hará bajo el nombre de Horizonte: crisis en la frontera.

El especial arrancará a las 22.00 horas y al frente de él estarán Iker Jiménez y Carmen Porter.

Con este programa, el espacio de Jiménez interrumpe sus vacaciones, que habían comenzado hace apenas una semana.

Iker Jiménez y Carmen Porter escuchan a Víctor de Aldama en 'Horizonte'. Captura TV

Junto a Jiménez y Porter estarán los colaboradores habituales de Horizonte, para abordar la última hora desde Ceuta y analizar todos los detalles de lo ocurrido en los últimos dos días.

El espacio vuelve de forma excepcional esta noche, pues no está previsto que el espacio regrese hasta el inicio de la temporada.

La decisión de Mediaset de poner en marcha un especial de Horizonte demuestra que es uno de los programas en los que más confía, y que además puede articularse con una gran versatilidad.