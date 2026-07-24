Telecinco fulmina 'in extremis' el concurso de Carlos Lozano tras sus bajas audiencias: así quedan las tardes de agosto

Terremoto estival en la parrilla de Fuencarral. Telecinco ha decidido apretar el botón rojo y cancelar de forma fulminante Amor... ¡o lo que surja!, el programa de citas presentado por Carlos Lozano.

El formato, que nació con la ambición de ser la renovación veraniega del icónico Mujeres y hombres y viceversa, se despedirá definitivamente de los espectadores el próximo viernes 31 de julio, apenas un mes después de su debut.

La decisión llega in extremis y coge a la cadena con el pie cambiado, ya que el espacio estaba diseñado para acompañar al público durante toda la temporada estival.

Sin embargo, la fría acogida de la audiencia ha precipitado una maniobra de urgencia que obligará a la cadena a remodelar por completo sus tardes de cara al mes de agosto.

Carlos Lozano presenta 'Amor... 'O lo que surja!'. Mediaset Mediaset España

Los números sentencian a Carlos Lozano

El movimiento no pilla del todo por sorpresa.... La gran apuesta vespertina de Mediaset no ha logrado enganchar al público en ninguna de sus cinco semanas en antena, firmando una escuálida media del 5,6% de cuota de pantalla y 506.000 espectadores.

Estos datos han dejado al programa de Carlos Lozano totalmente descolgado frente a sus principales rivales de franja, como la ficción Sueños de libertad o el magacín Directo al grano, que superan con holgura el 11% de share.

Por si fuera poco, el dating show se situaba muy por debajo de la ya maltrecha media mensual de Telecinco en julio (6,8%), convirtiéndose en la pieza más débil de la tarde.

El presentador Ion Aramendi. GTRES GTRES

Así quedan las tardes de Telecinco

Tras enviar a la nevera a El tiempo justo y El diario de Jorge para construir un tridente veraniego que no ha terminado de despegar, la cadena ha optado por repartir los minutos del programa cancelado entre sus otras dos ofertas magacín, dejando intacto el concurso de Juanra Bonet.

A partir del lunes 3 de agosto, el engranaje vespertino de Telecinco se reconfigura de la siguiente manera:

A las 15:55 horas: El verano se mueve. El espacio capitaneado por Ion Aramendi y Kike Quintana adelanta su inicio y amplía su duración hasta los 110 minutos para cubrir el hueco dejado por Lozano.

A las 17:45 horas: De lunes a viernes:. El formato conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona también sale beneficiado en minutos, ganando terreno en la franja central hasta las 20:00 horas.

A las 20:00 horas: ¡Allá tú! El concurso de las cajas presentado por Juanra Bonet se consolida como el único formato intocable de la parrilla y mantendrá su horario habitual de cierre.

A pesar de que ni El verano se mueve (6,8% de media) ni De lunes a viernes (7,9% de media) están cosechando grandes marcas, la cúpula de Mediaset confía en que el ligero repunte que ambos experimentaron este último jueves, marcando sus mejores datos hasta la fecha, sirva de impulso para contener la sangría de audiencia en un agosto que se prevé decisivo.