Carlos Sobera presentará 'Rueda la letra', el nuevo concurso de Telecinco con El Rosco como prueba estrella

Telecinco sigue dando pasos firmes en la reconstrucción de su oferta vespertina y lo hace con un movimiento tan ambicioso como insólito.

La cadena de Mediaset y la productora Bulldog TV ultiman la producción de Rueda la letra, el nuevo concurso diario que recuperará para la pantalla del grupo la mítica y competitiva prueba de El Rosco.

Al frente de este proyecto estará Carlos Sobera, que aportará su dilatada experiencia, temple y carisma en la conducción de grandes formatos de entretenimiento y concursos de éxito.

El espacio contará con la dirección de Rafa Guardiola, director de Pasapalabra.

El presentador Carlos Sobera. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Un movimiento inédito

El fichaje de Rafa Guardiola para ponerse al frente de Rueda la letra supone un auténtico golpe de efecto y un sello de garantía para el nuevo proyecto de la cadena.

Guardiola es un referente indiscutible dentro del género de los concursos en la televisión española, avalado por una dilatada y exitosa trayectoria profesional tras las cámaras.

Su nombre está íntimamente ligado a la época dorada de Pasapalabra en Mediaset, espacio que dirigió de forma brillante durante más de diez años y al que convirtió en un fenómeno de audiencia diario imbatible.

Con este movimiento, la productora Bulldog TV y la propia cadena se aseguran el rigor, el ritmo audiovisual y el perfecto dominio de la mecánica de juego que requiere un formato de estas características.

Carlos Sobera es el maître de 'First Dates'. Cuatro.

Llama la atención de este anuncio la firmeza estratégica de la cadena. Resulta especialmente novedoso que Telecinco haya decidido hacer públicos de golpe tanto el título definitivo del concurso como la productora a cargo (Bulldog TV) y la identidad de su presentador.

Esta transparencia contrasta con la habitual reserva con la que el canal suele gestionar sus nuevos proyectos de entretenimiento, especialmente durante la fase de desarrollo.

La elección de Sobera despeja, además, las intensas quinielas que se habían disparado en las últimas horas dentro de la industria.

Los rumores dentro del sector apuntaban con fuerza a la posibilidad de que Christian Gálvez fuese el candidato elegido para ponerse al frente del formato, lo que habría significado su regreso a la conducción de la prueba que capitaneó durante más de una década.

Finalmente, Mediaset ha decidido confiar las riendas a Sobera, un veterano de los grandes concursos de televisión, para liderar esta nueva etapa.

Carlos Sobera, en conversación con EL ESPAÑOL. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Con este nuevo formato, Carlos Sobera se confirma como el auténtico rey de la televisión diaria.

Tras asumir la conducción de Rueda la letra, la nueva apuesta vespertina de Telecinco que recupera la emblemática prueba del rosco ya son tres los espacios diarios a los que pone rostro.

Con este movimiento, el presentador vizcaíno alcanza un hito al alcance de muy pocos profesionales del sector: estar al frente de tres programas diarios a a vez. Su presencia en la pantalla de Mediaset se convierte en un pilar absoluto que articula la oferta de entretenimiento del grupo a lo largo de toda la jornada.

Su omnipresencia arranca en la franja del mediodía con el clásico El precio justo, donde despliega su cercanía e instinto para el formato de concursos, y continúa en el access prime time de Cuatro con el incombustible First Dates, espacio que sigue liderando con éxito tras años como la gran cita romántica de la televisión.

Con la llegada de Rueda la letra a la franja de tarde, Sobera completa un trébol perfecto de formatos diarios, consolidándose como el rostro de máxima confianza para la audiencia y la cúpula del grupo audiovisual.