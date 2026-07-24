Abraham Mateo y Ana Mena se reencontrarán en la recta final de 'La Voz Kids': así será el gran desenlace en Antena 3

Ana Mena (en la imagen, junto a Antonio Orozco), se reencontrará con Abraham Mateo en la recta final de 'La Voz Kids'. Atresmedia

El plató de La Voz Kids se prepara para vivir un fin de semana lleno de emociones, música en directo y decisiones de infarto.

Antena 3 despliega una doble cita decisiva para elegir al mejor joven talento de España: este viernes a las 22:00 horas se emitirá la Semifinal, mientras que el sábado, a la misma hora, culminará la temporada con su Gran Final.

Sin embargo, más allá de la competición, la noche estará marcada por un emotivo reencuentro sobre el escenario: el de Ana Mena y Abraham Mateo.

Una amistad forjada en los escenarios

La presencia de Abraham Mateo como uno de los invitados estrella de la Semifinal pondrá de manifiesto la especial complicidad que lo une a Ana Mena, coach del formato.

Lejos de los rumores que a menudo han querido atribuirles un romance impulsado por la química que proyectan y el arrollador éxito de sus canciones juntos, como el icónico Quiero decirte, los artistas mantienen una profunda amistad que se remonta a su infancia.

Ambos artistas coincidieron por primera vez cuando apenas eran unos niños en los platós de diferentes concursos de talentos en Andalucía. Desde entonces, sus carreras han crecido de forma paralela hasta consolidarlos como dos de los grandes referentes de la música pop en español.

Con más de 15 años de amistad a sus espaldas, sus familias se conocen perfectamente y ellos mismos han reiterado en numerosas ocasiones que se consideran literalmente "hermanos".

Su paso por el programa de Antena 3 será una celebración más de ese vínculo indestructible, sumándose a las actuaciones de otros grandes nombres como David Bustamante, Rosario Flores o la banda La La Love You, quienes acompañarán a los semifinalistas en una velada inolvidable.

Un doble pase histórico

Presentada por Eva González, esta edición de La Voz Kids despide curso como el formato líder indiscutible de las noches de los sábados, con un 12,3% de cuota de pantalla, rozando el millón de espectadores de media y superando los 3 millones de espectadores únicos.

Producido por primera vez de forma íntegra en España por ITV Studios Iberia para Atresmedia, el programa ha sumado además este año la certificación ambiental Albert por su firme compromiso con la sostenibilidad.

El pase a la cita definitiva del sábado arrancará este viernes: de los tres concursantes de cada equipo (liderados por Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco), solo dos llegarán a la Gran Final: uno elegido por el público del plató y el otro por su respectivo coach.

El broche de oro llegará en la noche del sábado. La Gran Final arrancará con la apertura monumental de Pablo López junto a 10 antiguos ganadores del formato como María Parrado, Melani García o Lucas Paulano.

La gala contará también con las actuaciones de los finalistas junto a sus asesores: Belén Aguilera, Leire Martínez, Melody y Antoñito Molina. Una auténtica fiesta del entretenimiento que coronará a la próxima gran voz de la música nacional.