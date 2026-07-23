J Kbello: "No soy nada taurino, pero Jesulín me ha sorprendido en 'Tu cara me suena'. Es un tío sencillo, un máquina"
El artista gaditano se sincera con EL ESPAÑOL tras conquistar 'Tu cara me suena': "Sigo siendo un chaval normal de una barriada".
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Convertirse en el ganador de la decimotercera edición de Tu cara me suena ha supuesto un antes y un después para J Kbello.
El artista gaditano se impuso en la gran final del exitoso concurso de Antena 3 tras demostrar, semana a semana, una versatilidad que le ha valido el reconocimiento del público y del jurado, convirtiéndose en el auténtico "hombre de las mil caras" de esta edición.
Tras alzarse con el triunfo, EL ESPAÑOL ha hablado con el cantante para conocer cómo está viviendo este inesperado éxito, qué ha supuesto para él ganar el programa más visto de la televisión y cómo afronta esta nueva etapa profesional.
El artista, que ya había dado que hablar tras su paso por el Benidorm Fest, asegura que sigue sintiéndose la misma persona de siempre, pese a la enorme repercusión alcanzada.
¿Cómo ha sido para ti esta oportunidad? Después de haber pasado por el Benidorm Fest y haber tenido una primera toma de contacto con el gran público, ahora ganas el programa más visto de la televisión. Debe impresionar, ¿no?
Hombre, yo es que todavía me veo como el mismo chaval de barrio de toda la vida que se va a comprarse una napolitana de chocolate.
Mi mentalidad no es de una persona conocida, ¿sabes? Claro, de repente es como: "Killo, ¿Qué has ganado Tu cara me suena?". Y yo: "¿Qué?". Es muy extraño.
¿Cómo ha sido para ti imitar a tantos personajes? ¿Tú te veías tan buen imitador?
Yo no sabía que sabía imitar bien. A mí lo que me da risa es que es verdad que de pequeño yo imitaba a los personajes de los dibujos, pero yo nunca me he puesto a imitar a alguien como tal.
Creo que todos los cantantes hemos empezado a cantar imitando. Yo intenté ir por ahí y también utilicé la ayuda de Blas Cantó, que me ayudó durante todo el proceso. Y bueno, quieras que no, eso viene bien.
¿Qué imitación ha sido la más complicada para ti?
La más complicada fue Swae Lee. Porque era un trabalenguas, tío. Era como Eminem con una papa en la garganta. No repetía ni una sola palabra en toda la canción.
Eso fue lo que más me agobió, sobre todo por el inglés, porque no me daba tiempo, al final tenemos cuatro días para aprender todo.
¿Crees que este triunfo puede servirte como trampolín para tu carrera artística?
Obviamente creo que me puede servir porque esto es un altavoz muy grande y que te permite expresarte como artista. Aunque sea imitando a otros, pero saber la calidad y la capacidad que tienes.
Entonces ha sido muy top y muy gratificante el poder estar en este programa, la verdad.
Se ve que has tenido mucha química con el jurado, ¿cómo son en las distancias cortas?
Pues en las distancias cortas son todavía más cercanos, la verdad. Cuando nos encontramos en los pasillos no se habla del programa: se habla de ti.
Hablando de nuestras cosas, de nuestras movidas y, yo qué sé, como personas normales, al fin y al cabo.
Al final no somos talents que nos encontramos con el jurado y queremos halagos. Somos personas que trabajamos en el mismo sitio desde puntos distintos y tenemos una buena relación de compañeros.
¿Con alguno has conectado más que con otro?
Me he llevado muy bien con los cuatro. Es verdad que Lolita desde un principio siempre me dijo, desde que fui de invitado la temporada pasada, que era fan mía.
Con Ángel, con Chenoa, con Flo... me he llevado bien con todos. Por ejemplo, Flo siempre tiene palabras maravillosas para mí fuera y dentro de cámara. Estoy muy agradecido.
Sé que te llevas muy bien con María Parrado pero, ¿te llevas amistad con compañeros del programa?
Pues mira, siéndote sincero, me he llevado amistad con todo el mundo.
¿Es verdad que Jesulín de Ubrique te ha invitado a su residencia con María José Campanario?
No es que me haya invitado. Es que yo he estado ya en casa de Jesulín.
¿Cómo fue esa visita?
Hombre, cómo es la casa de Jesulín no te lo voy a decir, pero he estado allí. Fui yo con mi niño y hemos estado tomándonos un cafecito y súper bien.
Jesús es un tío muy campechano. Se le ve en la cara. Es muy buena gente, y el más sencillo del mundo.
¿Te sorprendió que fuera tan cercano?
Yo, obviamente, sabía quién era Jesulín. Sabía a lo que se dedica, pero yo estoy completamente ajeno a ese mundo.
Tanto del mundo del toro, porque yo no soy nada taurino ni simpatizo con eso. Pero bueno, al final es creo que como con las ideologías políticas.
Que una persona piense de una manera u otra no hace que tú quieras dejar de conocerlo como persona.
A mí Jesús me ha sorprendido mucho porque con todo lo que hablaba, lo famoso que es y tal, es el tío más sencillo que había ahí.
Y una pechá de reír... es que es un máquina.
¿También has conocido a María José Campanario fuera del programa?
La conocí porque creo que la primera o la segunda gala vino María José y también estaba en su casa, obviamente.
Muchas veces se piensa que los famosos son inaccesibles. ¿Qué opinas?
Son personas igual que todos. Bueno, me incluyo también, que sigo siendo un chaval normal de una barriada, te lo juro. Somos personas normales.
A mí me gusta un plan normal de ir a la playa con mi niño, con mi novia, a tomar el sol, a jugar a las palas, juego al frisbee, y hacerme fotos en el atardecer mientras me como una sandía.
Somos personas normales y porque tengamos más o menos repercusión mediática no cambiamos. Aunque sí es verdad que hay gente que cambia y que es un poco imbécil.
¿Te has encontrado con gente así dentro de la profesión?
Sí, un montón.
¿Y qué haces en esos casos?
Pues nada, yo ¿qué voy a hacer? Para discutir hacen falta dos, y yo la verdad es que soy la persona menos malrollera del mundo.
¿Te han decepcionado alguna vez?
Sí, un montón. Y no solo a mí, sino que han tratado mal a personas famosas, amigos míos, que son muy buena gente y que dices: "¿Pero tú eres imbécil? O sea, ¿de verdad?".
Pero bueno, que ya está, que al final la vida todo lo devuelve.
Dedicaste la noche de la final a tu hijo. ¿Es complicado ser padre y pertenecer a esta profesión?
Obviamente es complicado. No es fácil ni para ti ni para tu hijo el pasar tanto tiempo fuera.
Mateo -su hijo- ahora porque lo está empezando a entender, pero hasta hace medio año o un año, él no entendía por qué yo me iba tanto, él no entendía por qué viajaba fuera y no era como su madre, que trabajaba allí.
También es complicado no pasar todo el tiempo que me gustaría con mi hijo, perderme cosas... Es verdad que ya no me pierdo ni un fin de curso suyo ni un cumpleaños porque paralizo todo, porque falté a su primer fin de curso y me arrepentí toda la vida. Entonces dije que era la última vez que me pasaba eso.
La verdad es que no es fácil. Vas al colegio, los niños te hablan y te dicen: "¿Tú eres el papá de Mateo, el famoso, no?".
Los padres también actúan contigo de una manera distinta a cómo actúan con los demás, aunque te tengo que decir que estoy muy contento con los padres de los compañeros de mi hijo.
Ahora que has ganado Tu cara me suena y tienes más repercusión, ¿te gustaría volver al Benidorm Fest?
No, porque ir al Benidorm Fest... obviamente respeto mucho al concurso y me encanta, pero creo que el Benidorm Fest debería ser para artistas emergentes, yo ya he estado en la edición.
¿Y si España volviera a Eurovisión?
Si volviese Eurovisión... si España vuelve a Eurovisión, espero que fuera con las condiciones cambiadas a las cuales se ha ido.
¿Es decir, si el festival volviera a ser como era antes?
Ah, ¿volviendo a Eurovisión como lo era hace 20 años o 15 años? Ahí sí. Estaría encantado de representar a mi país en Eurovisión y sería un orgullo.
Supongo que esa era la intención cuando te presentaste al Benidorm Fest.
Claro, obviamente. Yo quería, como artista emergente, quería que la gente me conociera y, aparte, yo me veía capacitado para representar a mi país en Eurovisión.
Es verdad que ahora me siento un poquito más capacitado porque he aprendido. Cuantos más años pasen, más aprenderé y más capacitado creo que estaré. Pero obviamente sí, era un fifty-fifty.