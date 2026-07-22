El restaurante familiar donde Marcos Llorente es cliente habitual: "Tiene una carta con carnes de 75 euros por persona"

Cuando Marcos Llorente quiere disfrutar de una buena carne cerca de Madrid, uno de los restaurantes que frecuenta es La Taberna de Elia, un asador que se ha convertido en toda una referencia para los amantes de las carnes premium.

Situado en Pozuelo de Alarcón, el establecimiento destaca por la calidad de su producto, su cuidada selección de vinos y una cocina donde la brasa es la gran protagonista.

Detrás del restaurante se encuentra Cata Lupu, un empresario que llegó desde Rumanía a España en el año 2003 y que, años después, logró convertir su proyecto en uno de los asadores más prestigiosos de la Comunidad de Madrid.

Su filosofía queda reflejada en una frase que define la esencia del local: "Nuestro restaurante es más que un lugar para comer; es un espacio donde cada bocado cuenta una historia de pasión, autenticidad y amor por los sabores genuinos".

La especialidad de la casa son sus enormes chuletas y carnes premium cocinadas a la brasa, seleccionadas entre algunas de las mejores ganaderías de Galicia, Portugal, Japón, Argentina o Estados Unidos.

La carta permite degustar desde vacas de larga maduración hasta exclusivos cortes de wagyu japonés, con opciones que pueden alcanzar los 75 euros por persona en función de la pieza elegida.

Además de las carnes, La Taberna de Elia cuenta con una extensa carta de vinos, cuidadosamente diseñada para maridar cada corte. Referencias nacionales e internacionales acompañan una propuesta gastronómica en la que el producto es el auténtico protagonista.

El prestigio del restaurante se ha visto reconocido por la crítica gastronómica. Ha obtenido un sol Repsol de forma ininterrumpida desde 2019 hasta 2024, un reconocimiento que confirma la regularidad y el alto nivel de una cocina que ha convertido este establecimiento en uno de los destinos imprescindibles para los aficionados a la carne.

Su ambiente familiar, el trato cercano y la apuesta por materias primas de primer nivel explican por qué deportistas como Marcos Llorente eligen este restaurante cuando quieren disfrutar de una comida especial.

Este es un lugar donde la tradición del asador se combina con una cuidada selección de productos llegada desde diferentes rincones del mundo para ofrecer una de las mejores experiencias gastronómicas de la Comunidad de Madrid.