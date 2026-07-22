Nacho Abad: "Cada día tengo menos dudas de que Pedro Sánchez acabará investigado"

No es fácil localizarlo. O, al menos, que te responda a los mensajes de inmediato. Lógico, teniendo en cuenta que presenta dos programas a la vez.

Actualmente Nacho Abad presenta dos formatos distintos, ambos emitidos en Cuatro (Mediaset España): el magacín de emisión diaria En boca de todos, donde toma el pulso a la actualidad política y social, y Código 10, especializado en true crime e investigación criminal junto a David Alemán.

Además de su faceta como conductor, aún tiene tiempo de compaginar su intensa actividad televisiva con colaboraciones en otros medios. Es el caso de su sección de sucesos en la radio (Herrera en COPE).

Para más inri, el viento sopla a su favor. En boca de todos (7,4% y 235.000) bate su récord de temporada tras una mejora de 2,1 puntos respecto a la anterior. Código 10 (7,2% y 432.000), por su parte, firma la mejor temporada de su historia.

Entre sumarios, directos y platós, al periodista le faltan horas en el día. Pero atiende a EL ESPAÑOL con el tono cercano y franco que ha tenido siempre.

Quien escribe estas líneas, cabe añadir, trabajó con un desconocido Nacho Abad, años antes de convertirse en una estrella de la crónica negra.

Un tiempo en el que, valga como apunte, aporreaba con tanta fuerza el teclado del ordenador que los botones se le rompían o saltaban por los aires. De una manera tan sonora como las carcajadas que soltaba en las sobremesas.

Y con la misma fuerza, casi, con la que reparte abrazos cuando saluda a alguien a quien estima. Porque si algo lo define es la pasión. En todo lo que hace y dice.

En esta entrevista, el periodista muestra su lado más relajado. Y el más auténtico y sin pelos en la lengua, si es que alguna vez ha dejado de serlo. Nacho en estado puro.

Nacho Abad, el pasado mes de mayo, en un acto celebrado en Madrid. GTRES

EL ESPAÑOL. ¿Cuántas horas a la semana trabajas? ¿Llevas la cuenta?

Nunca las suficientes. No llevo la cuenta, pero tengo la impresión de que siempre me falta tiempo para algo.

Estáis en racha. Cuatro ha finalizado su mejor temporada en los últimos ocho años con un 6,1% de share, dato que lo sitúa en la tercera posición del ranking de las televisiones comerciales. ¿Se confirma un nuevo ciclo? ¿A qué crees que se debe?

Doce años después, Cuatro ha ganado la batalla a laSexta contabilizando toda la temporada. Les hemos superado muchos meses y cada vez con más distancia.

"Busco sinceridad, honestidad y pocos paños calientes, pero siempre con una sonrisa y con buen humor"

En lo que se refiere a En boca de todos, hemos logrado adelantar al programa de Ferreras (Al rojo vivo) y consolidarnos diariamente por encima.

Por otro lado, en Código 10 ganamos cada martes a nuestra competencia más directa e incluso superamos, a veces, a La 1.

Creo, sin duda, que es un nuevo ciclo. Tengo la esperanza de que cada vez más gente en España descubra la forma de hacer televisión de Cuatro.

En lo que se refiere a mí, trato de ser directo, sin rodeos y llamando a las cosas por su nombre. Sobre todo, busco sinceridad, honestidad y pocos paños calientes, pero siempre con una sonrisa y con buen humor.

Risto Mejide, Iker Jiménez y tú sois los grandes pilares de Cuatro ¿Te molesta que digan que se ha 'derechizado' la parrilla de Cuatro o que te tilden de facha?

No me siento representado en esa crítica. Digo y repito que soy de centro porque me considero neutral. Denuncio los errores y la corrupción vengan de donde vengan, ya sean iniciativa del PP, del PSOE, de Vox o de Podemos.

No me molestan las críticas si son educadas. Al revés, las agradezco porque me hacen reflexionar y mejorar. Solo desde el cuestionamiento constante se puede aprender y crecer.

"Soy de centro porque me considero neutral. Denuncio los errores y la corrupción vengan de donde vengan"

¿Te sorprenden las audiencias que tienen Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz en las mañanas y Jesús Cintora en las tardes y los fines de semana en TVE?

No entro a valorar audiencias ajenas. Lo que más me preocupa es la audiencia de En boca de todos y de Código 10.

En el primer caso arrancamos sin lo que en la tele se llama «arrastre»; es decir, sin el colchón de espectadores de la emisión anterior. Nuestra audiencia la levantamos a pulso, a pulmón. Y es un auténtico orgullo que vengan cada mañana a informarse y pasarlo bien con nosotros.

Nacho Abad está al frente de 'En boca de todos' y 'Código 10', de Cuatro. Mediaset.

Como presentador, tu estilo es único: directo, veloz, vehemente, y sin pelos en la lengua. Nacho Abad en estado puro. ¿Crees que te pasas de frenada a veces?

Alguna vez lo he hecho. Nadie es perfecto y seguro que cometo errores.

La suerte que tengo es que cuento con unos directores, Estela y Rafa, y una mujer, Bárbara, que me quieren mucho y me lo dicen claramente. Ellos saben que con sus consejos y advertencias todos crecemos.

Además, en la batalla dialéctica diaria en directo, a veces no te da tiempo a procesar o estructurar pensamientos que tardas horas en digerir. Cuando se dan cuenta de algo en directo y me avisan, tengo la oportunidad de rectificar prácticamente sobre la marcha.

"Permito sin problema que me critiquen en directo y, si tienen razón, se la doy"

Hace poco le echaste la bronca en directo a Pablo Fernández. ¿Habéis hecho las paces?

Una de las claves de este programa es que todos nos llevamos bien.

Me propuse crear un espacio donde los colaboradores puedan discutir con vehemencia y fuerza, pero también reírse juntos y bromear en las pausas publicitarias.

Yo me incluyo en esa dinámica: permito sin problema que me critiquen en directo y, si tienen razón, se la doy. Sé que esto no es lo habitual en la televisión, pero para generar un ambiente así es imprescindible dar mucha libertad.

¿Cuál ha sido el momento de mayor tensión que has vivido en un plató de televisión?

Esto queda para mí.

Romperse o llorar en directo ante un caso de menores, ¿es un error profesional o un acto de humanidad?

Sentir nunca es un error. No me importa mostrarme transparente. Quizá la ortodoxia del periodismo exija estoicismo, pero a mí me gusta que me vean como soy, sin imposturas.

¿Cuál es la información que más te ha costado dar en tu carrera?

Esto queda para mí.

Nacho Abad, en 'En boca de todos'. Mediaset España

¿Ha cambiado alguna de tus exclusivas o llamadas el rumbo de una investigación policial?

¿He colaborado en investigaciones policiales? La respuesta es sí. Cómo, en qué casos y de qué manera no lo voy a contar.

¿Y cuál es el titular que te encantaría ofrecer en exclusiva antes de que termine el año?

Siempre quiero que se encuentre el cuerpo de Marta del Castillo. O el de cualquier desaparecido al que su familia esté buscando desesperadamente.

En otro plano, me gustaría anunciar la convocatoria de elecciones generales.

Nacho Abad y Bárbara Royo. GTRES

Después de pasarte el día analizando la actualidad más cruda, ¿cómo consigues desconectar?

Desconecto con mi familia, en el gimnasio y leyendo. El amor que siento por mi mujer y mis hijos me impulsa a dedicarles tiempo de calidad alejado del trabajo; algo que, por supuesto, disfruto al máximo.

Tu mujer, Bárbara Royo, se dedica también al medio, y es sobrina de un grande de la comunicación. ¿Cómo habéis logrado no ser carne de la prensa rosa?

Ella es abogada penalista y criminóloga y, aunque de vez en cuando colabora en televisión, no tengo ni idea de por qué no hemos despertado ese interés. Sea como sea, nosotros estamos muy bien así.

"Mis hijos ya son mayores. A estas edades no soy un padre autoritario, sino dialogante. Las normas las conocen desde su infancia"

Tienes dos hijos que no han elegido ser periodistas. ¿Cómo eres con ellos como padre: autoritario, comunicativo, blandengue...?

Jajaja. Ya son mayores; mi hija terminó Bellas Artes, trabaja y se ha independizado, y mi hijo está a punto de terminar Derecho.

A estas edades ya no eres autoritario, sino dialogante. Las normas ya las conocen de su infancia y adolescencia, etapas en las que sí fui más duro.

Valorando las recientes sentencias a Ábalos, Koldo y Aldama, y con Zapatero en el banquillo, ¿confías ciegamente en la justicia?

He dejado de creer en la justicia debido a mi experiencia personal, a la cantidad de cosas que he visto y a lo que me cuentan... Sin embargo, sí veo justas las condenas de Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo, y sí creo que Zapatero debe sentarse en el banquillo.

"He dejado de creer en la justicia debido a mi experiencia personal, pero veo justas las condenas a Ábalos, Koldo y Aldama"

¿Crees que el siguiente imputado podría ser Pedro Sánchez?

Cada día tengo menos dudas de que acabará investigado.

¿Has recibido algún tipo de presiones por expresar tus opiniones sobre el presidente?

Ninguna. Cuatro me da absoluta libertad y tengo unos jefes fantásticos.

Nacho Abad. GTRES

Con el culebrón en el que se ha convertido la actualidad política, ¿podría decirse que la política es el nuevo corazón?

Lo que está ocurriendo en nuestro país es inaudito. Y es lógico que en bares, cafés y cenas se hable de ello. Lógicamente, la televisión tiene que poner el foco en lo que preocupa e interesa a todo el mundo.

"No quiero jubilarme. La mente debe estar activa para ser longevo"

Para terminar, Nacho: ¿piensas ya en la jubilación o te ves como Ansón, trabajando hasta los 92 años?

No quiero jubilarme. Espero poder no trabajar tanto dentro de unos años, pero no desconectarme al 100%. La mente debe estar activa para ser longevo y yo aspiro a tener salud y morir muy mayor.

Este verano, ¿te vas de vacaciones o seguirás pendiente a lo que dé la actualidad?

Estaré de vacaciones, pero manteniéndome informado y siempre dispuesto a volver a la televisión si pasa algo importante. Va en mi ADN. Gracias a Dios, mi mujer lo entiende y me apoya siempre.