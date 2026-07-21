Josep Pedrerol ficha por Mediaset con 'El Chiringuito' tras más de 10 años en Atresmedia

En un movimiento estratégico destinado a reconfigurar el panorama audiovisual español, Mediaset España ha anunciado formalmente la contratación del periodista Josep Pedrerol que aterriza en el grupo con El Chiringuito.

Este acuerdo pone fin a una etapa de trece años ininterrumpidos de vinculación entre el presentador catalán y Atresmedia, marcando uno de los traspasos mediáticos más significativos de la última década en el sector de la televisión en abierto.

La transición, que se hará efectiva de cara al inicio de la próxima temporada televisiva. Según fuentes corporativas del grupo de comunicación radicado en Fuencarral, la operación contractual incluye el traslado íntegro del ecosistema televisivo desarrollado por Pedrerol.

Esto engloba a su amplio equipo de redactores, productores y al habitual panel de colaboradores que ha consolidado el formato como líder de audiencia en la franja del late night temático.

En un sobrio comunicado emitido a los medios de comunicación, el propio periodista subrayó el carácter colectivo de este nuevo proyecto: "Mediaset incorpora a un equipo integral de profesionales de la información deportiva. Asumimos este reto con el rigor y la dedicación que exige nuestra audiencia, manteniendo intacta nuestra vocación periodística".

"Para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un gran valor añadido contar con el equipo de El Chiringuito, con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes", señala Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo.

La demostrada capacidad de El Chiringuito para generar impacto social, viralidad sostenida en plataformas digitales y fidelizar a un estrato demográfico joven y adulto, resulta una maniobra clave para los intereses publicitarios del grupo y para impulsar su plataforma de streaming, Infinity.

.@jpedrerol llega a Mediaset España con 'El Chiringuito'. ¡Bienvenido a casa! 💪 pic.twitter.com/A675AkAYfW — Mediaset España (@mediasetcom) July 21, 2026

Por su parte, la desvinculación de Atresmedia se ha llevado a cabo bajo un clima de mutuo acuerdo. No obstante, la cadena de San Sebastián de los Reyes pierde con este movimiento una de sus principales bazas nocturnas en el canal Mega, así como a la figura vertebral del informativo Jugones en La Sexta.

Pedrerol se despidió recientemente de la audiencia agradeciendo la libertad editorial brindada por la directiva durante más de una década, cerrando un ciclo que él mismo ha calificado de "extraordinariamente prolífico".

A la espera de que la división de Producción de Contenidos de Mediaset confirme la ubicación exacta del formato dentro de su oferta -con Cuatro como principal candidata para albergar la tertulia nocturna y generar sinergias deportivas-, el sector publicitario permanece atento al desarrollo de esta transición.

Con este salto corporativo, Josep Pedrerol asume el desafío mayúsculo de trasladar su modelo de rentabilidad y audiencia a un nuevo operador, alterando de manera definitiva el equilibrio competitivo de la información deportiva en España.