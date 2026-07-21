Chenoa: "Nunca he tenido filtro, no cambio cuando se enciende una cámara. A veces eso me ha ido bien y otras en mi contra"

Chenoa, en la presentación de la segunda temporada de 'Dog House'. GTRES

Chenoa atraviesa uno de sus momentos más intensos tras empalmar la edición número 13 de Tu cara me suena en Antena 3 con las grabaciones de las nuevas temporadas de The Floor y Dog House en RTVE. Además, la cantante afronta su gira de conciertos.

Este martes (22:45), La 1 estrena la segunda tanda del formato producido por Boxfish, un programa que le toca especialmente cerca porque combina otra de sus grandes pasiones: los animales.

"Es puro corazón", dice Chenoa sobre un formato en el que asegura implicarse más que en ningún otro. La cantante, que habla con su perrita Cloe en brazos, adoptada hace año y medio, insiste en la adopción responsable.

"Tener un perro no es un capricho; es una responsabilidad enorme. Pero, cuando estás dispuesto a asumirla, recibes un cariño absolutamente incondicional", dice.

En el horizonte, por cierto, está el "gran evento" del 25 aniversario de OT, el formato que la vio nacer y que ahora la ha catapultado como presentadora. "La primera edición fue la que dio origen a todo", dice.

"Nunca he sido una persona con mucho filtro. No cambio cuando se enciende una cámara y cuando deja de grabar", asegura.

¿Qué novedades trae la segunda temporada de Dog House?

La mayor novedad siguen siendo los propios animales. Siempre te sorprenden porque sus reacciones son imprevisibles.

Trabajar con animales en televisión no es fácil, porque muchos llegan con ansiedad o con historias muy complicadas. Pero todo el equipo ama a los animales y eso hace que el trabajo sea mucho más sencillo.

¿Qué significa para ti que un programa con un mensaje tan social esté funcionando tan bien?

Lo único que quiero es que funcione para poder hacer más temporadas, porque el objetivo final son las adopciones.

En España se abandonan alrededor de 300.000 perros al año y somos el país de Europa con más abandonos. Sabemos que existe el problema, pero muchas veces no somos conscientes de su dimensión.

Además, el programa tiene una parte educativa muy importante. Los niños se acercan porque les gustan los perros, pero también aprenden.

Cuando llega ese momento en el que los voluntarios explican la historia de cada animal, entienden qué significa que un perro haya sido maltratado, que necesite una reeducación o que no todos reaccionen igual.

Un perro al que han pegado deja de jugar, igual que puede ocurrir con un niño.

Chenoa con su perrita Cloe. RTVE

¿Qué te aporta Dog House que no lo haga otros formatos?

Es puro corazón. A todos mis proyectos les pongo muchísima entrega, pero este probablemente sea el más Laura de todos. Me implico muchísimo emocionalmente y siempre tengo problemas para no querer llevarme un perro a casa.

Me enamoré, por ejemplo, de Rodolfo, un galgo espectacular. Caminaba como si flotara. Tiene dos años, es rubio y precioso. No pude adoptarlo porque ya tengo a Chloe y no tengo espacio, pero aparecerá en la promoción del programa para darle visibilidad.

Muchos de los perros que salen en esas promociones acaban encontrando una familia gracias a que la gente llama para adoptarlos.

La primera temporada funcionó muy bien en La 1. ¿Cómo llevas el tema de las audiencias? ¿Te generan nervios?

Sí, claro. Forma parte de la emoción de hacer televisión. Es como cuando sacaba un disco y miraba si era número uno o número dos. Me siento responsable de que el programa funcione porque eso permite que haya nuevos proyectos.

Al final, como en la música, todo depende del cariño del público. Necesitas que la gente vea el programa igual que necesitas que vaya a los conciertos. Llevo 25 años entrando en las casas de la gente de una manera u otra y siempre intento mantener esa cercanía.

"Llevo 25 años entrando en las casas de la gente y siempre intento mantener esa cercanía"

Te has convertido en un rostro potente de TVE tras presentar Dog House y The Floor?

Lo que más valoro es la continuidad. Peleo mucho por mantenerla y nunca doy nada por hecho. Siempre intento hacer bien mi trabajo y entregarme al máximo.

Es verdad que estoy cansada porque trabajo mucho. La gente me dice que me ve más delgada y es simplemente porque llevo un ritmo muy intenso.

Me preparo mucho para cada proyecto. Si tengo una presentación o una grabación, me levanto muy temprano para llegar en las mejores condiciones posibles y dar siempre lo mejor de mí.

No es habitual que una misma presentadora trabaje al mismo tiempo para varias cadenas.

Procuro que cada trabajo sea una experiencia agradable para todo el equipo. Me considero una más y doy importancia a todas las personas que forman parte del proyecto: el equipo técnico, producción, el público y también vosotros, los periodistas.

Para mí no importa tanto la cadena como el proyecto. Además, todos los formatos que hago son completamente diferentes. Dog House, The Floor, Tu cara me suena u Operación Triunfo no tienen nada que ver entre sí. Ahora, además, me voy de gira de conciertos (risas).

La cantante y presentadora Chenoa. GTRES

¿Cómo compaginas los conciertos, la televisión y el cuidado de Chloe?

Chloe viene conmigo siempre que puede. Ha estado incluso en el plató de The Floor saludando al público. Cuando trabajamos, se queda tranquila entre bastidores y duerme.

También recurro a una guardería canina cuando es necesario, igual que hacía con mi anterior perra, que vivió 17 años. Pero Chloe tiene un pasado complicado y arrastra estrés por los traslados entre la perrera y el refugio, así que intento respetar mucho sus necesidades.

Dices que es casi como un hijo.

Sí, porque la estructura es muy parecida. Además, yo soy educadora infantil. Me especialicé en niños de 0 a 3 años, soy auxiliar hasta los 6 y trabajé mucho tiempo como cuidadora.

Con los bebés aprendes a interpretar señales porque todavía no hablan. Llegué a tener ocho bebés a mi cargo, de apenas cuatro meses. Al final, con los perros también aprendes a leer su comportamiento y a entender lo que necesitan sin que puedan decirlo.

"En el 25 aniversario de 'OT' no puede faltar un homenaje a Álex Casademunt"

Siempre has hablado de tu pasión por el orden y la limpieza. ¿Cómo la lleva con un perro en casa?

Es verdad que el tema de los pelos cuesta. Tengo preparada la entrada de casa con una alfombra y una toalla para limpiarle las patas cuando entra.

Ella tiene doble capa de pelo y no puede cortarse, así que hay que deslanarla para eliminar el pelo muerto y que la piel respire durante el verano.

Se ha confirmado un "gran evento" de Operación Triunfo. A ti te toca vivirlo por partida doble, como concursante de la primera edición y como presentadora. ¿Qué esperas de ese homenaje?

Espero que sea un bonito homenaje a un programa que ha durado tantísimo tiempo. Ojalá participe toda la gente que quiera hacerlo.

Somos muchísimos los que hemos pasado por Operación Triunfo, pero la primera edición fue la que dio origen a todo. Éramos un grupo que no sabía realmente a lo que iba.

Y, por supuesto, espero que haya un recuerdo muy especial para Àlex Casademunt. Para mí es una de las personas más importantes de OT 1 y no puede faltar en ese homenaje (se emociona).

Antes hablabas de que el público también ha conocido tu vida personal. La imagen del chándal, por ejemplo, marcó a toda una generación. Hay quien dice que ayudó a mucha gente porque te mostraste tal y como eras.

Nunca he sido una persona con mucho filtro. No cambio cuando se enciende una cámara y cuando deja de grabar. Soy prácticamente la misma.

Intentar controlar cada palabra sería agotador. No quiero irme a casa pensando qué he dicho o qué debería haber respondido. Me da muchísima pereza vivir así. Prefiero hablar con naturalidad.

A veces eso juega a mi favor y otras veces me perjudica, pero forma parte de mi manera de ser.

"El perro no mira si tienes más dinero o si estás más guapa; eso le da igual"

¿Qué es más fácil tratar con perros o con concursantes?

El perro, sin duda. Es un ser muy noble. No le importa si tienes más o menos dinero, si estás más guapa o más fea, si has tenido un mal día o si eres famoso. Eso le da completamente igual.

Lo bonito de un perro es que abres la puerta de casa y siempre se alegra de verte. Da igual cómo estés o la edad que tengas. Te quiere igual.

Los perros ayudan muchísimo. Te obligan a salir a la calle, a mantener una rutina y a no encerrarte cuando estás pasando un mal momento. Te acompañan en la tristeza, en la soledad y en los días difíciles.