La victoria de España hace historia: la final del Mundial rompe todos los récords con 15,7 millones y roza el 90% de share

La conquista del Mundial por parte de la Selección española no solo quedará grabada en la historia del deporte. También lo hará en la de la televisión.

La esperada final entre España y Argentina, emitida este domingo, 19 de julio, de forma simultánea en La 1, La2Cat, Teledeporte y DAZN, se convirtió en un auténtico fenómeno de masas al pulverizar todos los registros de audiencia y reunir frente al televisor a millones de espectadores pendientes de un desenlace histórico.

Según los datos avanzados por Barlovento Comunicación a partir de las mediciones de Fiftyfive, el encuentro y la posterior prórroga congregaron a una media de 15.706.000 espectadores, alcanzando una impresionante cuota de pantalla del 87,1 %.

Unos datos extraordinarios que reflejan el enorme seguimiento de una cita que mantuvo en vilo a prácticamente todo el país.

El alcance del partido fue todavía mayor si se tienen en cuenta los espectadores únicos. En total, 20.105.000 personas conectaron con la retransmisión en algún momento entre el tiempo reglamentario y la prórroga, una cifra que confirma el enorme interés que despertó la final mundialista.

Ferrán Torres en la final del Mundial 2026. Gtres

Con estos registros, el duelo entre España y Argentina se convierte en el partido más visto de la historia de los Mundiales de fútbol en España y pasa a ocupar el segundo puesto entre las emisiones más vistas de la historia de la televisión española.

Tan solo queda por detrás de la histórica tanda de penaltis entre España y Portugal en la Eurocopa de 2012, que reunió a 18,1 millones de espectadores.

Los primeros 90 minutos ya dejaron cifras difíciles de igualar. El partido fue seguido por 19.168.000 espectadores únicos, mientras que la audiencia media alcanzó los 15.385.000 espectadores, con una cuota del 86,3 % en el conjunto de las cadenas que ofrecieron la retransmisión.

En el caso de La 1, casi 17 millones de personas sintonizaron el encuentro durante al menos un minuto.

La cadena pública registró una media de 13,3 millones de espectadores, firmando un sobresaliente 75,1 % de cuota de pantalla, unos datos que sitúan a RTVE como la gran beneficiada televisivamente de una noche histórica para el deporte español.

Jugada de Lamine Yamal frente a Argentina en la final del Mundial 2026. Gtres

La emoción aumentó durante la prórroga y también lo hicieron las audiencias. Este tramo del encuentro reunió a 18.120.000 espectadores únicos, mientras que 16.608.000 personas siguieron de media el tiempo extra, elevando la cuota hasta un espectacular 89,3 %.

En La 1, la prórroga fue vista por 15,7 millones de espectadores únicos, con una audiencia media de 14,4 millones y un 77,6 % de cuota, confirmando que prácticamente ocho de cada diez personas que estaban viendo la televisión en ese momento seguían el desenlace de la final.

Como suele ocurrir en las grandes noches televisivas, la retransmisión también dejó un minuto de oro para la historia. Se produjo exactamente a las 00:01 horas, cuando 17.082.000 espectadores permanecían frente al televisor.

Durante esos sesenta segundos, la cuota de pantalla alcanzó un extraordinario 91,2 %, lo que significa que nueve de cada diez personas que tenían encendido el televisor estaban viendo la final del Mundial.

El análisis por perfiles también evidencia el enorme impacto social del encuentro. La retransmisión obtuvo una mayor aceptación entre los hombres, con una cuota del 91,1 %, aunque el seguimiento entre las mujeres también fue sobresaliente, alcanzando el 83,1 %.

Ferrán Torres en la final del Mundial 2026. Gtres

Especialmente llamativo fue el comportamiento de los espectadores más jóvenes. La franja comprendida entre los 13 y los 24 años registró una cuota del 95,2 %, un dato excepcional que demuestra el enorme tirón de la Selección entre las nuevas generaciones.

Por territorios, la Comunidad de Madrid lideró el seguimiento con un 92 % de cuota, seguida de Baleares (89,4 %) y Andalucía (89,2 %), comunidades en las que la final se convirtió prácticamente en un acontecimiento colectivo.

Más allá del éxito deportivo, la victoria de España también deja una de las mayores exhibiciones de fuerza que se recuerdan en la televisión española.

En un panorama audiovisual cada vez más fragmentado por las plataformas y el consumo bajo demanda, la final del Mundial ha demostrado que los grandes acontecimientos en directo siguen teniendo la capacidad de paralizar al país y reunir frente a la pantalla a millones de espectadores al mismo tiempo.

Una noche para el recuerdo que ya forma parte de la historia de la televisión en España.