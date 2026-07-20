María Casado anuncia que deja 'Informativos Telecinco' tras casi dos años: "Por la dificultad de conciliar, me tomo un respiro"

Maria Casado en los Premios Iris 2025 en la Real Casa de Correo a 16 de Enero de 2026 en Madrid. Europa Press.

La presentadora ha anunciado este lunes su salida de Mediaset. Casado dejará de presentar la edición de Fin de Semana de los Informativos de la cadena "por motivos personales".

Justo cuando estaba a punto de cumplirse los dos años desde que fichó por Telecinco —septiembre del 2024— la presentadora ha hecho pública su inesperada salida.

"Por motivos personales, por la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid, he decidido tomarme un respiro”, explicó a través de una publicación en sus redes sociales.

A pesar de anunciar que abandona la que ha sido su "casa" y su "familia" durante todo este tiempo, Casado ha dejado la puerta abierta para una posible vuelta. "Espero que solo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible", ha precisado.

En su comunicado la presentadora también ha querido agradecer a Mediaset por haber apostado por ella. "Me ha dado la oportunidad, la confianza y la libertad para trabajar y ponerme frente a vosotros semana tras semana. Ha sido un regalo. Gracias y espero que nos veamos pronto", ha explicado.

María Casado ha anunciado con este mensaje que deja Mediaset. Instagram @mariacasado78.

De esta forma, Casado se despide de la misma manera que entró en plantilla en 2024, sintiéndose orgullosa del paso que había dado y ensalzando a la cadena. "En Telecinco me siento muy yo. Siempre he visto esta cadena, aquí me siento muy yo. Es moderna, alegre, canalla cuando toca y seria cuando la situación lo requiere. Y esa soy yo. Muy María", dijo por aquél entonces.

Por su parte, Mediaset ha asegurado en un mensaje en redes sociales que han sido dos años de "intensísimo y brillante trabajo al frente de las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco".

"Ojalá ese respiro que necesitas sirva para descansar, coger fuerzas y retomar en un futuro", continuaba.

Desde la cadena, también han subrayado que Mediaset es su casa y que sus puertas las sigue teniendo abiertas.

Han sido dos años de intensísimo y brillante trabajo al frente de las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco. Ojalá ese respiro que necesitas sirva para descansar, coger fuerzas y retomar en un futuro. Mediaset España es tu casa y sus puertas las sigues teniendo… https://t.co/NYGVFs17QX — Mediaset España (@mediasetcom) July 20, 2026

La periodista volvió a los informativos con su fichaje como presentadora en la edición de Fin de Semana de Telecinco, que suponía su estreno en la televisión privada tras años en TVE. Entonces, Casado desveló que la propuesta de Telecinco le convenció tanto por la parte profesional como personal, al poder compaginar este trabajo con su vida en Málaga, donde residía con su hija.



Casado seguía al mismo tiempo con su trabajo como presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España, cargo para el que fue elegida en 2018, y colaborando con Antonio Banderas para la productora Teatro Soho Televisión.