El restaurante familiar donde Joaquín Sánchez es cliente habitual: "Aquí comen 4 y la cuenta no llega a 100 euros"

A apenas diez minutos del centro de Sevilla se encuentra uno de los restaurantes favoritos de Joaquín Sánchez cuando quiere disfrutar de una buena comida. Se trata de Bodega Aljarafe, un asador especializado en carnes de calidad que se ha convertido en punto de encuentro de numerosos rostros conocidos.

Entre sus clientes habituales figuran nombres como Sergio Ramos, Quevedo, Saiko, Morante de la Puebla, Omar Montes y el propio Joaquín, que suele dejarse ver por este restaurante situado en Castilleja de la Cuesta.

El éxito del restaurante, según explica su propietario, Antonio Vázquez, no solo reside en la calidad del producto, sino también en mantener una buena relación entre calidad y precio.

"Yo siempre digo que aquí puede comer una familia de 4 personas y la cuentano llega a 100 euros. Si quieren pedir bebidas o platos un poco más caros, ya aumenta", asegura el empresario.

La carta gira en torno a las carnes, auténticas protagonistas del establecimiento. Entre las especialidades destaca la presa ibérica, aunque el propio Antonio reconoce que cada cliente tiene su plato favorito. "Uno de ellos es la presa ibérica, pero el paladar es el que manda, cada cliente tiene un plato que le gusta más. Cada ingrediente es de calidad".

Además de las distintas carnes de pieza a la brasa, el restaurante Bodegas Aljarafe ofrece una amplia selección de entrantes, embutidos ibéricos y una cuidada bodega de vinos para acompañar cada comida.

El ambiente cercano es otro de los aspectos que más valoran quienes repiten mesa. El propietario asegura que busca que cada cliente se sienta como en casa, independientemente de si es un famoso o alguien que acude por primera vez.

"Mi padre me dijo hace 29 años quecuando una persona viene a comer a casa, tienes que servirles cosas que sean mejores que en su casa".

Esa filosofía heredada del negocio familiar ha convertido al negocio de Bodega Aljarafe en un establecimiento de referencia para los amantes de la buena carne en la provincia de Sevilla.

Ubicado a solo unos minutos de la capital hispalense, este restaurante se ha consolidado como uno de los rincones gastronómicos preferidos de Joaquín Sánchez y de otras muchas personalidades.

Una combinación de productos de calidad, buen ambiente, trato cercano y precios competitivos que explica perfectamente la razón por la que tantos clientes y famosos regresan una y otra vez a este restaurante perfecto para disfrutar de la gastronomía sevillana.