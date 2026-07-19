Manolo Lama, 64 años: "Perdí mi infancia. Estuve cuatro años ingresado en el hospital por una enfermedad de los huesos"

La voz de Manolo Lama ha acompañado durante las últimas décadas algunos de los momentos más icónicos del deporte español. Y ojalá que la histórica final del Mundial de este domingo tenga un desenlace feliz.

Su pasión al narrar un gol o la personalidad arrolladora que ahora muestra en los micrófonos de la Cadena COPE, han construido la imagen de un periodista incansable.

Sin embargo, mucho antes de convertirse en uno de los referentes del periodismo deportivo en nuestro país, el comunicador libró una batalla que marcaría su vida para siempre.

Manolo Lama sufrió una grave enfermedad que lo mantuvo casi cuatro años ingresado en un hospital y le arrebató buena parte de su infancia. Así lo contó en el canal de Twitch de Siro López.

Cuando apenas tenía 5 años, Lama fue diagnosticado de osteomielitis, una infección bacteriana que afecta al tuétano y al tejido óseo.

En la España de los años sesenta, esta enfermedad era extremadamente difícil de tratar y podía desembocar en amputaciones o secuelas permanentes.

El periodista pasó gran parte de su niñez en el Hospital del Niño Jesús de Madrid, inmovilizado y sometido a un tratamiento tan doloroso como constante.

Manolo Lama. GTRES

"Yo tuve una enfermedad que se llamaba osteomielitis. Es una infección en los huesos que, en aquella época, era prácticamente incurable: te entraba por el tuétano del hueso y te lo iba comiendo. Me fue comiendo la tibia, luego el peroné...", recordó el periodista, que también colabora en su misma emisora.

Durante su ingreso permaneció escayolado desde los pies hasta las ingles y tuvo que enfrentarse a continuas intervenciones quirúrgicas.

"Era una enfermedad que no se curaba, el antibiótico nunca llegaba a lo más profundo del hueso por así decirlo".

"Estuve cuatro años en una cama sin poder andar, escayolado desde los dedos de los pies hasta las ingles. Me operaban un miércoles sí y otro no para hacerme una limpieza de lo que aquello supuraba", reconoció.

Pero el sufrimiento no fue únicamente físico, porque, en esa época, los niños no podían estar acompañados de sus familias. En el caso de Manolo, las visitas se limitaban a unas pocas horas los jueves y los domingos.

"Aquellos hospitales no eran como los de ahora. Tu madre solamente podía venir a verte dos veces por semana: los jueves o los domingos. A mi hermano no lo vi en tres años", explicaba.

A los 9 años vio la luz

De ahí que, en cierta manera, Lama no tuvo una infancia normal. "Eso me marcó mucho. Me marcó primero porque perdí mi infancia, y me marcó porque perdí a mis amigos".

Sin embargo, sacó su "instinto de supervivencia" y empezó a construir las bases de su futuro leyendo los periódicos deportivos y escuchando el Carrusel Deportivo en una pequeña radio a pilas que le regaló su tío.

La pesadilla acabó cuando su madre decidió buscar una alternativa médica: "Mi madre me sacó del hospital y conocimos a un doctor que hizo que volviera a caminar".

Aunque las operaciones continuaron hasta los 14 años y los médicos le prohibieron practicar deporte, él nunca dejó de intentarlo: "Me prohibieron hacer deporte, pero yo, lógicamente, lo iba haciendo"