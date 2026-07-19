Hoy en los mejores cines: una de las mayores películas de acción dirigida por Christopher Nolan con una duración de 3 horas

La espera ha terminado para los amantes del cine épico. La Odisea, la nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan, ya puede verse en los mejores cines. Con una duración cercana a las 3 horas, la película supone la interpretación más ambiciosa realizada hasta la fecha del célebre poema de Homero.

De esta forma, se lleva a la gran pantalla una historia de aventuras, supervivencia y mitología con el espectacular estilo visual del cineasta.

Tras el éxito mundial de Oppenheimer, Nolan cambia por completo de registro para adentrarse en la Antigua Grecia y narrar el largo viaje de Odiseo, rey de Ítaca, después de la guerra de Troya.

Una imagen de 'La Odisea' Universal Studios. All Rights Reserved

Lo que debería ser un regreso relativamente rápido a casa se convierte en una odisea de diez años repleta de peligros, criaturas mitológicas, tempestades y enemigos que pondrán a prueba tanto su inteligencia como su resistencia.

Durante su travesía, Odiseo deberá enfrentarse al cíclope Polifemo, escapar del hechizo de la poderosa Circe, resistir el irresistible canto de las sirenas, atravesar el estrecho dominado por Escila y Caribdis y sobrevivir a la ira de Poseidón.

El poderoso dios del mar intentará impedir que el héroe vuelva junto a su esposa Penélope, Anne Hathaway, y su hijo Telémaco. Mientras tanto, en Ítaca, Penélope lucha por mantener unido el reino frente a los numerosos pretendientes que dan por muerto al rey y buscan ocupar su lugar.

Lejos de ser una película únicamente de acción, La Odisea combina espectaculares secuencias de combate con una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, la identidad, el sacrificio y el deseo de regresar al hogar.

Matt Damon como Ulises en 'La Odisea' Universal Studios. All Rights Reserved

Nolan imprime su sello personal a un relato universal, apostando por una narración de gran escala, imágenes rodadas para la gran pantalla y un enfoque mucho más humano del legendario héroe griego.

El reparto reúne algunas de las mayores estrellas de Hollywood, con Matt Damon en el papel de Odiseo, acompañado por Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron y Robert Pattinson, entre otros.

Matt Damon y Zendaya, en 'La Odisea' Universal Studios. All Rights Reserved

Con una cuidada recreación de la Grecia antigua, una fotografía espectacular y una banda sonora que acompaña la tensión y la emoción del viaje, La Odisea está llamada a convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año.

Sus casi tres horas de metraje permiten desarrollar con detalle la épica aventura de Odiseo y ofrecer un espectáculo audiovisual pensado para disfrutarse en pantalla grande. Desde el 17 de julio ya puede disfrutarse en los mejores cines.