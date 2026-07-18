El restaurante madrileño donde Carlos Latre es cliente habitual: "Me encanta su tortilla vaga y no hay sitio nunca. Es maravilloso"

¿Qué tiene un rincón escondido en el distrito de Chamartín para colgar el cartel de 'completo' a diario y convertirse en el ojito derecho de artistas, intelectuales y sibaritas?

Lejos de las luces de neón y de las modas efímeras que azotan la capital, existe una "botillería y fogón" con más de medio siglo de historia que sigue siendo un secreto a voces.

Hablamos de un refugio casi clandestino donde la prisa se queda en la puerta, un templo culinario que ha conquistado perdidamente al humorista y comunicador Carlos Latre, quien resume a la perfección el anhelo que despierta este local: "Me encanta su tortilla vaga y no hay sitio nunca. Es maravilloso".

Este sábado, 18 de julio, los espectadores tienen una cita ineludible con la nostalgia y el buen comer gracias a una nueva entrega de la serie documental Los sabores de la memoria en Telemadrid, producido por El Rugido en colaboración con la prestigiosa Academia Madrileña de Gastronomía.

El programa, experto en trazar la radiografía emocional y cultural de la Comunidad de Madrid a través de sus barras y manteles, se adentra en la magia de Sacha, un establecimiento que lleva desde 1972 siendo el verdadero salón de casa para la intelectualidad, la política y la bohemia madrileña.

Para descifrar el magnetismo inagotable de este icónico espacio, el documental cuenta con un excepcional tridente de testimonios. Es el propio Sacha Hormaechea, actual propietario y alma máter, el encargado de abrir el baúl de los recuerdos.

Con la nostalgia de quien creció correteando por la sala, Sacha rememora cómo sus padres, Carlos y Pitila, levantaron este sueño, y cómo él mismo protagonizó una singular transición profesional cambiando el objetivo de su cámara de fotos por los mandos de la cocina.

Sabores de la memoria: Restaurante Sacha

"Aquí han cenado desde premios Nobel hasta músicos en la madrugada. Las mejores historias de Madrid se han contado en estas mesas de bistró", confiesa ante las cámaras.

Pero la historia de un restaurante se escribe, sobre todo, a través de sus comensales. Carlos Latre desgrana sus vivencias como cliente incondicional, revelando que su mayor recompensa tras bajar el telón en el teatro es refugiarse en la mítica terraza arbolada del local.

"Venir a Sacha después de una función es el mejor premio. No es solo lo que comes, que es excepcional, sino la sensación de que el tiempo se detiene y la charla fluye sola", asegura el imitador.

Ese éxito incombustible durante cinco décadas no es fruto de la casualidad. Para Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Sacha es una pieza intocable de nuestro patrimonio.

Tortilla 'vaga' Los sabores de la memoria

En el documental, Enríquez destaca cómo este oasis ha sobrevivido a cualquier tendencia pasajera, influyendo en generaciones de cocineros con un estilo brillante y sin pretensiones.

Y como no hay leyenda sin un menú que la sostenga, el episodio revela los secretos de un recetario que atrae a comensales de todas las edades.

Desde el genial origen de su icónica tortilla "vaga", bautizada así por la feliz improvisación de no darle la vuelta en la sartén, hasta la falsa lasaña de changurro o sus irresistibles ostras escabechadas.

Platos que demuestran que, medio siglo después, la mejor innovación sigue siendo hacerte sentir como en casa.