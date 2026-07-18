El refugio de Ramón García (64) en España: un pueblo marinero de 10.000 habitantes y una playa de más de 4 kilómetros

Ramón García vuelve a estar de actualidad... como cada verano. La semana pasada, el presentador bilbaíno estrenó una nueva edición de El Grand Prix con un 16,8% de share en La 1, logrando el mejor estreno del programa en los últimos tres años.

Pero lejos de los focos, los platós y la capa que tantas veces ha lucido en Nochevieja, Ramontxu tiene un refugio al que acude cada vez que necesita recargar pilas: Laredo.

En esta localidad marinera de Cantabria, de poco más de 10.000 habitantes, Ramón García conserva uno de sus vínculos más personales. Aunque nació en Bilbao, sus veranos de la infancia transcurrieron entre sus calles, junto a sus abuelos.

Eran aquellas vacaciones largas de los años 70 y 80, cuando los niños desaparecían durante semanas y la libertad marcaba el calendario.

"Mis hermanas y yo nos íbamos con mis abuelos justo después de acabar el colegio y ya no volvíamos a Bilbao hasta mediados de septiembre. ¡Tres meses enteros! Eso sí que eran vacaciones", aseguró en el pasado en una entrevista a El Correo.

De hecho, el carismático presentador describía esos veranos como una mezcla entre Verano Azul y Cuéntame. Ramón, además, se movía en bicicleta. Su inseparable BH roja le servía para recorrer el pueblo junto a su pandilla.

También había tiempo para alguna partida al Monopoly, tomar un helado en La Valenciana y darse un chapuzón en la playa de La Salvé, un extenso arenal de 4.250 metros de longitud que dibuja una media luna frente al Cantábrico.

Panorámica de Laredo y la media luna que forma la playa de La Salvé. iStock

Su arena fina y dorada, el paseo marítimo que la acompaña y la cercanía de El Puntal convierten esta zona en uno de los grandes atractivos de la costa cántabra. Desde este enclave dunar protegido, un pequeño barco de pasajeros conecta con la vecina Santoña atravesando la bahía.

Laredo continúa siendo para él un lugar de desconexión. Allí mantiene amistades de toda la vida, como la de Carmelo, uno de sus amigos de la infancia. Y hasta puede permitirse pequeños placeres como caminar por la playa a primera hora, tomar el aperitivo en el puerto y disfrutar de unas ricas anchoas.

Iglesia del siglo XIII

Más allá de su playa, la historia de Laredo se concentra en la Puebla Vieja, un conjunto medieval declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Sus seis rúas conservan casonas, restos de murallas y edificios históricos como la Iglesia de Santa María de la Asunción, una joya del gótico del siglo XIII que guarda el Retablo de la Virgen de Belén, una pieza flamenca del siglo XV considerada única en España.

La localidad también conserva la huella de grandes personajes históricos, como el emperador Carlos V, que tuvo relación con la villa en sus viajes.

Entre sus rincones más especiales destacan el Túnel de la Atalaya, que conduce hasta la salvaje Playa de la Soledad, y el Fuerte del Rastrillar, un antiguo enclave defensivo con vistas privilegiadas desde el Mirador de la Caracola.