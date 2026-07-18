Gonzalo Miró, 45 años: "Mi infancia no fue la de un niño normal. Iba a la ópera y a cenas con directores de cine"

La infancia de Gonzalo Miró estuvo muy alejada de la de cualquier niño de su generación.

Mientras los críos pasaban las tardes jugando en el parque, él acompañaba a su madre, Pilar Miró, a actos culturales, estrenos de cine y encuentros con figuras relevantes del país.

"No tuve una infancia normal. Iba a la ópera con mi madre a los 8 años y a cenas con directores de cine", recordó en el programa que Lazos de sangre dedicó a la destacada realizadora.

Hijo de una de las mujeres más influyentes de la cultura española, Gonzalo creció en un ambiente marcado por el cine, la televisión y la política.

Su madre, directora, guionista y primera mujer en ocupar la dirección de RTVE, tenía una vida profesional intensa que acabó convirtiéndose también en el escenario de su infancia.

Gonzalo nació el 13 de febrero de 1981 y lo hizo en un contexto social en el que ser hijo de madre soltera todavía generaba controversia.

Sin embargo, él siempre ha defendido que en su casa nunca existió un sentimiento de ausencia ni un conflicto alrededor de su origen.

La identidad de su padre biológico nunca ha trascendido de forma pública, pero para él jamás supuso un vacío. "Nunca he echado de menos una figura paterna", ha llegado a reconocer.

Gonzalo no sentía esa necesidad porque "la figura de mi madre llenaba todo el espacio".

Incluso llegó a pedirle a Pilar Miró que no le contara quién era su padre: "No me cuentes quién es mi padre, porque si me lo dices igual tengo que ir a saludarle"

Como se decía más arriba, su día a día tampoco seguía los patrones habituales de un niño de su edad.

"Mi madre no era una madre al uso. No se le daba bien la cocina, no hacía conmigo cosas de niños, sino cosas de adultos".

Con ocho años ya acudía a la ópera y con doce veía películas como El gatopardo. "Yo no iba al parque a jugar a la pelota, yo estaba en cenas con directores de cine escuchando conversaciones de adultos".

Felipe González, su tutor legal

En ese círculo cercano también tuvo un papel importante Felipe González. La amistad entre el expresidente del Gobierno y Pilar Miró hizo que se convirtiera en una figura de referencia para Gonzalo.

Debido a su delicada salud -padecía una grave insuficiencia cardiaca desde niña-, Pilar lo había nombrado tutor legal de su hijo si algún día ella faltaba.

"Pasé de ser un niño protegido a tener que gestionar una herencia, una casa y mi propia vida con 16 años"

Pero, por desgracia, ese día llegó demasiado pronto. El 19 de octubre de 1997, cuando tenía solo 16 años, Gonzalo perdió a su madre tras sufrir un infarto fulminante en su casa de Madrid.

Aquella pérdida fue un punto de inflexión en su vida: "Pasé de ser un niño protegido a tener que gestionar una herencia, una casa y mi propia vida con 16 años. La muerte de mi madre me obligó a hacerme un adulto en una tarde".

Ahora, con 45, Gonzalo Miró ha construido su propio camino en los medios.

Se ha hecho un rostro habitual en TVE gracias a Directo al grano y sus colaboraciones en las tertulias deportivas como ahora con el Mundial. Además, el próximo curso liderará el programa La cena de los idiotas.