Álex Baena, 24 años: "Abandoné mi casa con 11 años, mi madre lo pasó muy mal porque me perdí mi infancia y adolescencia"

Convertido en uno de los futbolistas españoles con mayor proyección, Álex Baena ha reconocido en varias ocasiones que el camino hasta llegar a la élite tuvo un coste personal muy alto.

Con apenas 11 años dejó su casa para incorporarse a la cantera del Villarreal, una decisión que le permitió seguir su sueño, pero que también le obligó a renunciar a gran parte de su infancia.

"Es difícil irse con 11 años a vivir solo y alejarse de la familia. He perdido casi toda mi infancia y adolescencia con tantos viajes fuera de casa. Ves amigos que hacen cosas que tú no puedes hacer porque al día siguiente tienes partido", confesó en una entrevista para El club deportista.

Álex Baena REUTERS

El futbolista recuerda que lo más duro no fueron los entrenamientos ni la exigencia deportiva, sino la distancia con los suyos. "Lo que más he sufrido ha sido tener lejos a mi familia", confesó para Marca. Acostumbrado a crecer en un lugar muy unido, el cambio fue especialmente complicado durante los primeros meses en la residencia del club.

Las noches eran, según el mismo ha contado, el momento más difícil del día. "A mí me venía el bajón por las noches y ahí es cuando lloraba yo, porque la echaba de menos a ella y a mis hermanos", confesó en Relevo.

"Muchas veces le decía que me hacía la maleta y volvía, especialmente después de las Navidades", recordando lo complicado que fue adaptarse a su nueva vida en el Villarreal.

Hubo incluso momentos en los que estuvo a punto de abandonar el fútbol. Tras un incidente que tuvo con Fede Valverde en 2023, el centrocampista admitió que atravesó una etapa muy complicada.

"Escribí a mi madre y a mi psicólogo diciendo que lo quería dejar, que no quería seguir en el fútbol", confesó a El Mundo.

En esos momentos difíciles el apoyo de su familia fue decisivo. "Mi madre siempre ha sido la que me ha dado esa fuerza para seguir. Me prohibió volverme porque ese era mi sueño y ella sabía que iba a llegar lejos", explicó.

Su madre también ha contado cómo vivió esa separación. "Álex firmó con 10 años. Yo lo pasé muy mal, creo que peor que él, nos intentábamos hacer fuertes cada uno", dijo en una entrevista en Cadena Ser.

Baena celebra su gol ante Uruguay. REUTERS REUTERS

Además, lamenta todo lo que su hijo tuvo que dejar atrás durante esos años. "Se ha perdido muchas cosas, nosotros somos una casa muy familiar. Cinco hermanos, una familia muy unida. Hemos intentado siempre estar cerca a pesar de la distancia".

Pese a todas las dificultades, Baena asegura que aquellas experiencias le hicieron madurar antes de tiempo. El apoyo de su psicólogo también fue determinante para gestionar la presión de la élite. "El psicólogo fue muy importante al igual que mi familia. Tras lo ocurrido, lo gestiono de otra manera", reveló a Marca.