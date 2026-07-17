Joseba Arguiñano, chef: "La mejor receta de pasta no solo lleva queso, añade tomate, 4 lonchas de jamón y 60 ml de vodka"

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La pasta es uno de los platos más versátiles de la gastronomía. Basta con cambiar unos pocos ingredientes para conseguir recetas completamente diferentes, desde las más tradicionales hasta otras con un toque más innovador.

Aunque lo habitual es recurrir a una sencilla salsa de tomate o a una combinación de queso y nata, Joseba Arguiñano propone una elaboración que sorprende por el equilibrio de sabores y por la incorporación de un ingrediente poco frecuente: el vodka.

El chef apuesta por preparar esta receta con 200 gr de pasta penne rigate, una variedad perfecta para recoger toda la salsa gracias a sus estrías.

Plato de pasta italiano Envato

El gran secreto de la receta está en la salsa. Pero antes, necesitarás los siguientes ingredientes para disfrutar de un innovador, pero clásico plato.

Ingredientes Pasta de penne rigate

Tomate

Chile chipotle

Queso ricota

Cebolla morada

Dientes de ajo

Lonchas de jamón

Vodka

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Parmesano rallado

Albahaca

Perejil

La clave de esta receta está en su salsa. Tras cocer la pasta sus respectivos minutos, calienta una sartén con aceite de oliva y dora los dientes de ajo junto con la cebolla morada. Incorpora el chile y remueve bien hasta que se deshaga. Vierte el vodka y flambea.

Cuando se apague la llama debes incorporar el tomate rallado y la sal hasta que se cocine suavemente. Pasa toda la mezcla por una batidora y añade el queso ricotta.

Un plato de pasta. Foto de Ben Lei en Unsplash

Ahora es el turno del jamón. Debes deshidratar las lonchas en una sartén. El siguiente paso es añadir en un mortero las hojas de perejil, la albahaca y la sal junto con el aceite. Ahora solo queda servir la pasta con su salsa en cada plato.

El parmesano rallado es el último ingrediente que termina de completar la receta con un punto extra de sabor y umami, consiguiendo que todos los ingredientes queden perfectamente integrados.

Esta mezcla aporta un aroma intenso y una nota herbácea que equilibra la intensidad del jamón y del queso, además de dar un acabado mucho más fresco al plato.

El resultado es una pasta cremosa, aromática y llena de matices, en la que cada bocado combina el dulzor del tomate, la suavidad de la ricota, el carácter del jamón ibérico y el sutil toque que deja el vodka tras la cocción.

Con esta propuesta, Joseba Arguiñano demuestra que no hacen falta ingredientes complicados para transformar un plato cotidiano en una receta digna de un restaurante. La combinación de productos sencillos con una técnica cuidada da lugar a una pasta diferente, elegante y muy fácil de preparar para sorprender a los comensales.