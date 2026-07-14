Perdón, apretón de manos y récord de audiencia: así fue la vuelta de Marta G. Montero a 'Malas lenguas' con Cintora

Jesús Cintora y Marta G. Montero firmaron las paces este lunes con un apretón de manos en directo. RTVE

El programa Malas lenguas volvió a situarse este lunes en el centro de la actualidad televisiva con el regreso de la periodista Marta G. Montero al plató, apenas dos días después del tenso enfrentamiento que protagonizó con Jesús Cintora.

Tal y como había adelantado en el Congreso el presidente de RTVE, José Pablo López, la colaboradora retomó su puesto con total normalidad.

Desde el inicio del programa, los dos protagonistas quisieron transmitir una imagen de cordialidad y dejar claro que el incidente de la semana pasada no había alterado el funcionamiento habitual del espacio.

"No hay nada que hayamos preparado para cautivar a la audiencia", señaló el presentador al comienzo de la emisión, restando importancia a cualquier posible escenificación de la reconciliación.

"Estoy tranquila, reconfortada por la actitud del presidente de la Corporación, José Pablo López, y la tuya, y haciendo lo que he hecho los últimos 38 años, trabajar desde el respeto", respondió Marta G. Montero.

La periodista quiso además lanzar un mensaje dirigido a los espectadores: "Respeto es lo que nos debemos tenery el que yo le tengo a la audiencia, a la que quiero trasladárselo".

"Somos humanos y hay días que tienes un impulso. Yo estoy aquí para tratar de informar y debatir", afirmó la tertuliana antes de sellar públicamente el final de la polémica con un apretón de manos junto a Jesús Cintora.

🔝 @martagmontero vuelve a #MalasLenguas y recuerda con @JesusCintora todos los años que llevan trabajando juntos pic.twitter.com/IR4upAJN8u — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 13, 2026

Durante la emisión de este lunes, Jesús Cintora también quiso responder a las críticas recibidas.

"Hay acusaciones falsas, bulos. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Lo que hay es un gesto de contención en un momento de melé", se defendió.

Lo ocurrido tuvo además un notable impacto en términos de audiencia.

Según los datos difundidos por Dos30', Malas lenguas registró su mejor resultado histórico en La 2, alcanzando un 8,5% de share y una media de 632.000 espectadores.

#MalasLenguas firma MÁXIMO HISTÓRICO DE SHARE en la tarde de @la2_tve



👅 Alcanza un 8.5% y congrega una media de 632.000 espectadores



👅 Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/HDWaHC2BZo — Dos30' (@Dos30TV) July 14, 2026

Hay que recordar que el origen de la controversia se produjo durante un debate sobre las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en relación con el absentismo laboral.

En pleno intercambio de opiniones, Marta G. Montero abandonó el plató visiblemente afectada al considerar que estaba siendo "humillada".

Entre lágrimas y con la voz quebrada, llegó a asegurar que prefería "comer mierda" antes que continuar compartiendo el debate con Cintora.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y creó un intenso debate.

Gran día para TVE

Más allá de la polémica de Malas lenguas, TVE volvió a firmar un gran día en materia de audiencia, liderando con un 11% frente a Antena 3 (9,1%) en una jornada sin fútbol.

Telecinco se queda en el 6,9%, tan solo una décima por encima de Cuatro (6,8%).

Aprovecha el arrastre de San Fermín @LaHoraTVE y LIDERA con un 26.7% de share y una media de 507.000 espectadores en @la1_tve



➡️ Después, #Mañaneros360 LIDERA con un 17.4% de share y congrega una media de 532.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/VHig2M3NvT — Dos30' (@Dos30TV) July 14, 2026

¡Vuelve el clásico del verano! #GrandPrixTVE LIDERA en la noche de @la1_tve



➡️ Alcanza un 16.8% de share y una media de 1.427.000 espectadores



➡️ Más de 4.2 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/r4MGQnf8qn — Dos30' (@Dos30TV) July 14, 2026

Destacan dos datos. Por un lado, La hora de La 1 firma récord histórico en la mañana. El magacín presentado por Aida Bao y Alex Barreiro consiguió un 26,7% de share, aupado por el encierro de San Fermín (57,8%).

Por otro lado, El Grand Prix firma su mejor regreso desde 2023. El programa de Ramón García lideró sin problemas la noche al alcanzar un 16,8% de cuota y una media de 1.427.000 espectadores.