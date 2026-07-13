Alba Lago, presentadora de 'Noticias Cuatro': "Con 25 años era un torbellino y Piqueras me enseñó a contar hasta diez"

Alba Lago y Noticias Cuatro están en un momento dulce. El informativo que presenta en la sobremesa acaba de cerrar su mejor temporada desde su vuelta a Cuatro (7,4%).

Además, encadena dos meses consecutivos por delante de laSexta Noticias, tras firmar un estupendo 8,4% en junio, su dato más alto de todo el curso.

"Que Noticias Cuatro pueda superar su oferta informativa es muy satisfactorio", dice la periodista gallega (Vigo, 1985) a EL ESPAÑOL.

"Estamos muy contentos, pero sé también que las tendencias son cíclicas", asegura. "Pero es muy importante ser prudente y mantener la euforia contenida".

Lo dice alguien que conoce bien el oficio. Empezó como ayudante de redacción, cubriendo vacaciones y bajas, antes de consolidarse en los informativos de Mediaset: presentó el tiempo, estuvo en el matinal y aprendió de Pedro Piqueras.

Alba reivindica un modelo basado en el trabajo de equipo, la cercanía con el espectador y una redacción intergeneracional que "fomenta el debate y la escucha para retratar de la mejor manera posible la sociedad".

Habéis cerrado el curso con la mejor marca desde que Noticias Cuatro regresó a la parrilla. ¿Cómo valoras el respaldo de la audiencia?

Estamos muy contentos. Hemos cerrado la mejor temporada en estos dos años. Ha sido un trabajo ingente porque ha sido un curso muy intenso, informativamente hablando, pero con resultados muy satisfactorios.

El auge del canal también comienza con la vuelta de Noticias Cuatro después de 5 años desaparecida la oferta informativa. El balance es muy positivo.

Alba Lago, durante una entrega de 'Noticias Cuatro'. Mediaset España

Cuatro está en racha y el informativo que presentas lleva dos meses por delante de laSexta Noticias. ¿El objetivo del próximo año es consolidarse por delante de la competencia?

Vaya por delante que yo respeto muchísimo a los compañeros de laSexta. He crecido con ellos y, por tanto, también es una satisfacción ganarles. Son muy buenos y me gusta mucho lo que hacen. Además, es un canal vertebrado por los servicios informativos.

Que Noticias Cuatro pueda superar su oferta informativa es muy satisfactorio. Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sólida y sostenida como lo venimos haciendo.

Queremos seguir explorando cosas de formato técnico que nos distingan y mantener la apuesta por la redacción, que es muy polivalente, intergeneracional y pone el valor al periodista.

"Que Noticias Cuatro pueda superar la oferta informativa de laSexta es muy satisfactorio"

¿Cuál dirías que es la clave de vuestros resultados?

Nuestra fuerza está en el equipo de Noticias Cuatro. Una de las singularidades de nuestros informativos es que el espectador conoce muchas de las caras de los redactores que aparecen en plató haciendo una entrevista o un directo para profundizar en los temas de actualidad. Es una forma de generar confianza y cercanía con el espectador.

Ahora que estás disfrutando de las mieles del éxito, ¿recuerdas qué te decías a ti misma cuando arrancaste este proyecto, después de cinco años fuera de la cadena?

Yo he crecido con Noticias Cuatro. He madurado en el canal y me ha hecho espabilar un montón. Era y es un referente de periodismo.

Cuando me ofrecieron la oportunidad de liderar ponerme al frente del informativo de las 2 de la tarde fue un auténtico honor y una responsabilidad.

Como te decía, el equipo de Noticias Cuatro está armado por un equipo muy talentoso, intergeneracional, porque muchos de los redactores de la antigua etapa están en esta, y luego se han ido incorporando periodistas más jóvenes con distintos puntos de vista.

Nuestra redacción fomenta el debate y la escucha para retratar de la mejor manera posible la sociedad actual.

"La sociedad demanda mucha información y Cuatro está aquí para cubrir su demanda"

¿Por qué crees que el canal está pasando por un gran momento gracias a programas de corte político como En boca de todos, Todo es mentira y Horizonte?

En este momento la sociedad demanda mucha información y Cuatro está aquí para cubrir su demanda. La oferta de actualidad la tiene cubierta desde primera hora de la mañana hasta hasta la tarde. Y Noticias Cuatro se ha posicionado como referente.

¿En qué se ha traducido en el día a día la unificación de platós y redacciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro?

El principal cambio es que estamos todos juntos en el mismo espacio, lo que me pone muy contenta porque he vuelto a trabajar con mis antiguos compañeros de Informativos Telecinco.

Al unificar físicamente la redacción, tenemos una mesa central que es la que gestiona todos los recursos de ambos informativos. Y, quizás, esa gestión es más fluida.

El equipo de presentadores de 'Noticias Cuatro': Mónica Sanz, Marta Reyero, Diego Losada, Roberto Arce y Alba Lago. Mediaset España

Llevas más de 10 años en Mediaset. ¿Qué supone la confianza que te da la cadena?

Estoy eternamente agradecida. La mitad de mi carrera profesional la he desempeñado en Mediaset, he crecido aquí. Para mí es un honor haber aprendido de grandes periodistas.

Desde mis editoras, Inmaculada Coronel, Ana Fraga, Urko Gabilondo... El director de Noticias Cuatro, Juan Pedro Valentín; el subdirector José Luis Fuentecilla. Y haber tenido la oportunidad de trabajar con Pedro Piqueras fue muy enriquecedor.

"Estoy eternamente agradecida por la confianza de Mediaset. La mitad de mi carrera la he desempeñado aquí"

¿Qué aprendiste o qué te llevaste de Piqueras?

A él le hace mucha gracia que lo diga, pero es la verdad. De Pedro me he llevado aprender a contar hasta diez (risas). Ya sabes con la vehemencia o la pasión con la que habla la juventud.

A medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de que esa no es la mejor estrategia para que se entienda tu discurso. Ahí Pedro me enseñó a tener un poquito más de cintura, porque reconozco que yo era más visceral.

Cuando tenía 25 años era un torbellino que podría llegar a ser agotador. Ahora ya con 41 soy un poquito más moderada. La experiencia te da un poco más de calma y no tienes tanta ansiedad por demostrar el potencial y las ganas de trabajar.

El gran momento de Noticias Cuatro contrasta con los informativos de Telecinco. ¿Por qué crees que no se acaba de dar con la tecla, por ejemplo, con el que presenta Carlos Franganillo en la noche?

El experto en televisión eres tú, con lo cual las valoraciones te las dejo a ti (risas). Yo me limito a dar noticias.

Después de tantos años en televisión sí te puedo decir que creo que las audiencias son coyunturales y dependen de las circunstancias y del contexto. El producto que se hace en Informativos Telecinco es excelente. Es puro periodismo.

"El producto que se hace en Informativos Telecinco es excelente. Es puro periodismo"

¿Entra en tus planes presentar un programa de televisión que se desmarque de lo que son los informativos?

Yo llevo más de 20 años en televisión. Entré con 19 años en Galicia, y siempre parece que estás proyectando lo que quieres hacer en la siguiente etapa. Yo, ahora mismo, me limito a vivir el presente.

Estoy feliz en Noticias Cuatro. Es una etapa profesional de mi carrera muy bonita en la que estoy aprendiendo muchísimo.

¿Te llegan las presiones de los partidos políticos o se quedan en los despachos?

No sé dónde se quedan, pero a mí no me llegan. Ahora mismo que soy la presentadora titular del informativo, reconozco que no me ha llegado ningún tipo de presión y que puedo trabajar con total libertad.

Alba Lago. Mediaset España

Muchos piensan que la política se ha salvamizado de alguna manera.¿Lo consideras así también?

No sé si se debe a la nueva forma de hacer prensa del corazón o a otros factores, pero sí percibo un creciente desapego hacia la clase política.

Veo crispación, ira y hastío en la ciudadanía, un clima que los discursos más extremos aprovechan para ganar apoyo.

¿Qué esperas que ocurra en España en los próximos meses a nivel político? ¿Crees que Pedro Sánchez va a aguantar hasta el final de la legislatura?

¡Uy! Yo no soy ni socióloga ni tengo una bola de cristal (risas). Me limitaré a contarte lo que vaya pasando día a día.

"Percibo un creciente desapego hacia los políticos. Veo crispación, ira y hastío en la ciudadanía"

¿Qué noticia te gustaría contar en un futuro?

Lo que me gustaría dejar de contar son los asesinatos machistas y violencia de género.

Muchas veces la agenda política y el contexto geopolítico nos arrolla un poco a nivel informativo y no ponemos tanta atención a este tipo de historias que son un auténtico drama y para mí una lacra en nuestra sociedad.

Alba, ¿quién te pone los pies en el suelo y cuál es tu refugio particular?

Yo he tenido siempre los pies en el suelo porque empecé muy jovencita en esto, y he empezado desde abajo. Con lo cual, conozco cada uno de los departamentos de una redacción de informativos y sé lo que cuesta sacar un programa en directo.

Sé también que las tendencias son cíclicas y que, ahora mismo, estamos en un momento de auge, pero quizás la temporada que viene no.

Yo espero que sí, por supuesto, y que el que nos descubra, que se quede con nosotros. Pero es muy importante ser prudente y mantener la euforia contenida.