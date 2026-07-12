Alberto Chicote, chef: "La mejor ensalada campera no solo lleva patatas, añade 100 g de judías verdes y 1 tomate maduro"

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Cuando llega el verano, pocas recetas triunfan tanto como la ensalada campera. Refrescante, completa y muy fácil de preparar, este plato tradicional se convierte en uno de los imprescindibles de cualquier comida al aire libre.

Aunque la receta clásica tiene como base la patata cocida, Alberto Chicote propone una versión mucho más colorida y sabrosa en la que las judías verdes y el tomate maduro cobran un protagonismo especial.

El chef defiende que una buena ensalada campera no debe limitarse únicamente a las patatas y al atún. Incorporar más verduras aporta frescura, diferentes texturas y un mayor valor nutricional, consiguiendo un plato mucho más equilibrado y lleno de sabor.

Ensalada campera de verano, receta fácil y deliciosa. iStock

En su receta, los 100 gramos de judías verdes y piparras añaden un toque crujiente y el tomate proporciona jugosidad y un punto de dulzor que combina perfectamente con el resto de ingredientes. Apunta los siguientes ingredientes para conseguir la mejor ensalada:

Ingredientes 4 patatas

1/2 pimiento verde

1/2 pimiento rojo

1 cebolleta

100 gr de piparras

100 gr de judías verdes

1 tomate maduro

100 gr de atún en lata

1 diente de ajo

Vinagre de jerez

Aceite de oliva virgen extra

Pimentón dulce

Sal marina Paso 1 En un recipiente amplio, pon las patatas hervidas y cortadas en trozo de bocado, el tomate y los pimientos Paso 2 Agrega la cebolla y las judías verdes Paso 3 Añade las pizarras troceadas y mezcla Paso 4 Hacemos el aliño: 3 cucharas de vino de jerez, un diente de ajo y sal. Tapa el bote y agítalo bien Paso 5 Agrega media cucharadita de pimentón, doce cucharadas de aceite de oliva y agita bien de nuevo Paso 6 Aliña la ensalada y mezcla Paso 7 Por último, añade el atún y vuelve a mezclar

Como has podido comprobar, es una receta muy sencilla, pero diferente. Uno de los secretos para marcar la diferencia está en el aliño que Alberto Chicote revela. En lugar de limitarse a mezclar aceite y vinagre, prepara una vinagreta mucho más aromática.

Para ello, pica muy fino el diente de ajo y lo mezcla con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, vinagre de jerez, una pizca de sal marina y un poco de pimentón dulce, que aporta un ligero toque ahumado y un bonito color al conjunto.

Una vez emulsionada la vinagreta, solo queda verterla sobre la ensalada y mezclar con cuidado para que las patatas no se rompan.

Como ocurre con muchas recetas tradicionales, el chef recomienda dejar reposar la ensalada en el frigorífico durante al menos media hora antes de servirla. De esta forma, todos los ingredientes absorben mejor el aliño y los sabores se integran mucho más.

Ensalada campera: receta fácil imprescindible para el verano Gtres

El resultado es una ensalada campera mucho más completa que la versión clásica, con un equilibrio perfecto entre la suavidad de la patata, el frescor de las verduras, el sabor del atún y el punto ligeramente ácido de las piparras y el vinagre de Jerez.

La ensalada campera de Alberto Chicote no pretende reinventar la rueda ni descubrir América. Es una receta de toda la vida con un pequeño giro de intención y cuidado. Porque, como él mismo demuestra, incluso los platos más sencillos como este pueden convertirse en auténticos manjares si se hacen con alma.